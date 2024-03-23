Почему компания Sony приостанавливает производство гарнитуры PlayStation VR2 — Finance.ua
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Почему компания Sony приостанавливает производство гарнитуры PlayStation VR2

Технологии&Авто
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Почему компания Sony приостанавливает производство гарнитуры PlayStation VR2
Почему компания Sony приостанавливает производство гарнитуры PlayStation VR2, Фото: tech.udn.com
Компания Sony приостанавливает производство гарнитуры VR2 из-за небольших продаж. Это связывается с нехваткой игр на самой консоли.
Об этом сообщает Bloomberg.
Производство последней модели гарнитуры дополненной реальности составило 2 млн единиц, но Sony приостанавливает производство, чтобы распределить нераспроданные образцы.
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Собственно, очки дополненной реальности VR2 служат аксессуаром для игровой установки PlayStation 5 — и их запустили в феврале 2023 года по цене 549 дол.
Предполагается, что прежде всего проблема заключается в недостатке контента, то есть игр для самой игровой консоли.
Причем подчеркивается, что сама гарнитура VR2 стоит дороже, чем сама PS5. Поэтому, вероятно, ожидания относительно продаж и дальнейшей прибыли не оправдались.
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Напомним, Sony Group уволит 900 человек из своего подразделения видеоигр по всему миру, или около 8% сотрудников, и закроет подразделение в Лондоне.
Ранее в феврале акции Sony упали на фоне новостей о том, что компания сокращает прогнозы по выпуску консоли PlayStation 5.
По материалам:
Економічна Правда
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