Почему компания Sony приостанавливает производство гарнитуры PlayStation VR2 — Finance.ua

Почему компания Sony приостанавливает производство гарнитуры PlayStation VR2 Сегодня 23:22 — Технологии&Авто

Почему компания Sony приостанавливает производство гарнитуры PlayStation VR2, Фото: tech.udn.com

Компания Sony приостанавливает производство гарнитуры VR2 из-за небольших продаж. Это связывается с нехваткой игр на самой консоли.

Об этом сообщает Bloomberg.

Производство последней модели гарнитуры дополненной реальности составило 2 млн единиц, но Sony приостанавливает производство, чтобы распределить нераспроданные образцы.

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Собственно, очки дополненной реальности VR2 служат аксессуаром для игровой установки PlayStation 5 — и их запустили в феврале 2023 года по цене 549 дол.

Предполагается, что прежде всего проблема заключается в недостатке контента, то есть игр для самой игровой консоли.

Причем подчеркивается, что сама гарнитура VR2 стоит дороже, чем сама PS5. Поэтому, вероятно, ожидания относительно продаж и дальнейшей прибыли не оправдались.

Напомним, Sony Group уволит 900 человек из своего подразделения видеоигр по всему миру, или около 8% сотрудников, и закроет подразделение в Лондоне.

Ранее в феврале акции Sony упали на фоне новостей о том, что компания сокращает прогнозы по выпуску консоли PlayStation 5.

Економічна Правда По материалам:

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