Sony представила новую версию консоли PlayStation 5 — Finance.ua

Sony представила новую версию консоли PlayStation 5 Сегодня 02:44 — Фондовый рынок

Sony представила новую версию консоли PlayStation 5

Sony официально представила обновленную тонкую игровую консоль PlayStation 5, которая получила съемный дисковод. Объем новой PS5 уменьшился более чем на 30%, а вес — на 18% и 24% по сравнению с предыдущими моделями PS5, сообщили в компании, пишет ms.detector.media.

Теперь Sony PlayStation 5 имеет две матовые панели снизу и две глянцевые сверху. Новые консоли оснащены накопителями на 1 ТБ и двумя портами USB Type-C спереди. В комплекте с новой моделью PS5 будет горизонтальная подставка.

Продажи новой PlayStation 5 начнутся в ноябре 2023 года. Версия с дисководом будет стоить 500 дол., без него — 450 дол.

Вместе с этим компания прекращает поставку обычной версии PlayStation 5. Как только они закончатся на складах и магазинах, пользователям будут доступны только новые консоли.

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