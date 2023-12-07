Почему экономика Украины восстанавливается быстрее, чем в прогнозах — разъяснение НБУ Сегодня 20:02 — Казна и Политика

Почему экономика Украины восстанавливается быстрее, чем в прогнозах — разъяснение НБУ

Темпы восстановления экономики Украины в 2023 году превысили начальные прогнозы, а локомотивом позитивных изменений стала способность украинского бизнеса адаптироваться к работе в сверхсложных условиях полномасштабной войны.

Причины, почему экономика Украины восстанавливается быстрее прогнозов, объяснили в Национальном банке.

Читайте также Как будут расти цены в Украине в ближайшие месяцы: прогноз Минэкономики

«Даже в сложных военных условиях предприятия быстро и эффективно отлаживают производство и логистику», — констатировали в НБУ.

Также положительное влияние на экономику Украины оказали еще ряд факторов.

Инфографика: НБУ

Работа агросектора

«Погодные условия привели к высокой урожайности, а по некоторым культурам она даже была рекордной. И хотя остановка работы „зернового коридора“ будет ограничивать экспорт, расширение альтернативных путей, в частности через дунайские порты, будет поддерживать его», — отмечают в НБУ.

Читайте также Как миграционные процессы и денежные переводы из-за рубежа влияют на экономику Украины

Стабильный курс при умеренной инфляции

В Украине сохраняется макрофинансовая устойчивость. Инфляция с октября 2022 года по октябрь 2023-го составила 5,3%, то есть вошла в целевой диапазон Нацбанка. А устойчивые валютный рынок и банковская система создают необходимую почву для дальнейшего экономического обновления.

Бюджетный «разгон»

Расходы из государственной сметы на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры способствуют оживлению экономики — к такому выводу пришли в Нацбанке.

Читайте также Рост ВВП Украины ускорился до 10%. В Минэкономики назвали причины

Теперь, по прогнозам НБУ, по итогам 2024 года ожидается рост реального ВВП еще на 3,6%.

В 2025 году, при снижении рисков безопасности, ожидаемый рост ВВП может ускориться до 6%.

Напомним, согласно прогнозам НБУ, ожидается, что рост ВВП к концу 2023 года составит 5%, а не 1%, как считалось в начале 2023 года.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.