Почему экономика Украины восстанавливается быстрее, чем в прогнозах — разъяснение НБУ
Темпы восстановления экономики Украины в 2023 году превысили начальные прогнозы, а локомотивом позитивных изменений стала способность украинского бизнеса адаптироваться к работе в сверхсложных условиях полномасштабной войны.
Причины, почему экономика Украины восстанавливается быстрее прогнозов, объяснили в Национальном банке.
«Даже в сложных военных условиях предприятия быстро и эффективно отлаживают производство и логистику», — констатировали в НБУ.
Также положительное влияние на экономику Украины оказали еще ряд факторов.
Работа агросектора
«Погодные условия привели к высокой урожайности, а по некоторым культурам она даже была рекордной. И хотя остановка работы „зернового коридора“ будет ограничивать экспорт, расширение альтернативных путей, в частности через дунайские порты, будет поддерживать его», — отмечают в НБУ.
Стабильный курс при умеренной инфляции
В Украине сохраняется макрофинансовая устойчивость. Инфляция с октября 2022 года по октябрь 2023-го составила 5,3%, то есть вошла в целевой диапазон Нацбанка. А устойчивые валютный рынок и банковская система создают необходимую почву для дальнейшего экономического обновления.
Бюджетный «разгон»
Расходы из государственной сметы на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры способствуют оживлению экономики — к такому выводу пришли в Нацбанке.
Теперь, по прогнозам НБУ, по итогам 2024 года ожидается рост реального ВВП еще на 3,6%.
В 2025 году, при снижении рисков безопасности, ожидаемый рост ВВП может ускориться до 6%.
Напомним, согласно прогнозам НБУ, ожидается, что рост ВВП к концу 2023 года составит 5%, а не 1%, как считалось в начале 2023 года.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Получить больше с депозита 💰
Поделиться новостью