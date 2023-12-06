Как миграционные процессы и денежные переводы из-за рубежа влияют на экономику Украины — Finance.ua

Как миграционные процессы и денежные переводы из-за рубежа влияют на экономику Украины Сегодня 09:05 — Казна и Политика

Как миграционные процессы и денежные переводы из-за рубежа влияют на экономику Украины

С момента независимости в Украине произошло несколько волн миграции, вызванных экономическими и геополитическими факторами. Самая большая из них — последняя, ​​вследствие полномасштабного вторжения россии в Украину. По данным ООН, по состоянию на ноябрь за рубежом находится более 6,3 млн вынужденных мигрантов из Украины.

Об этом сообщили Ольга Туча и Наталья Колесниченко, специалисты Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, на конференции центробанков Швейцарии и Польши, передает пресс-служба Национального банка.

Как сообщается, с одной стороны, миграция сдержала рост безработицы и сокращение доходов населения. Уровень безработицы, по оценкам НБУ, вырос до 21% в 2022 году с 9,8% в 2021 году, однако без миграции он был бы еще выше.

С другой стороны, миграция усугубила структурные и региональные диспропорции между потребностями работодателей и возможностями соискателей работы. Это создает долгосрочные опасности для рынка труда.

Мигранты постепенно адаптируются в странах пребывания. Согласно опросу ООН, в мае 2023 года 42% мигрантов были наемными или самозанятыми работниками. Однако большинство мигрантов работают на должностях, которые значительно ниже их квалификации.

Читайте также В Украине заработают мгновенные кредитовые переводы: средства будут поступать на счет через 10 секунд

Согласно разным опросам большинство вынужденных мигрантов планируют вернуться в Украину. В то же время, растет доля тех, кто не уверен или решил остаться в принимающей стране.

Главные для принятия решения о возвращении — факторы безопасности. Однако наличие работы и рост уровня жизни могут мотивировать украинцев вернуться.

Невозвращение мигрантов может создать существенный дефицит рабочей силы, что будет ограничивать рост ВВП даже после войны, особенно в условиях низкого уровня рождаемости. Поэтому государственная политика, которая будет стимулировать возвращение мигрантов, очень важна.

Читайте также В этом году переводы работников в Украину сократятся на 800 миллионов долларов

Миграция тесно связана с денежными переводами, которые менее чувствительны к экономическим циклам по сравнению с другими видами финансовых потоков. В истории Украины прямые и портфельные инвестиции реагировали на кризисы быстро и ощутимо, денежные переводы продемонстрировали чрезвычайную устойчивость, сохраняя стабильность и быстро восстанавливаясь.

За 20 лет денежные переводы в Украину выросли более чем в десять раз и стали существенным источником поступления иностранной валюты.

В 2022 году денежные переводы в Украину уменьшились всего на 10,5% по сравнению с 2021 годом, а за январь — сентябрь 2023 года — еще на около 8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Они остаются существенной частью доходов домохозяйств и играют немаловажную роль в поддержке частного потребления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.