В Нацбанке рассказали, сколько переводов из-за границы получили украинцы с начала года — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, сколько переводов из-за границы получили украинцы с начала года Сегодня 09:09 — Финтех и Карты

В Нацбанке рассказали, сколько переводов из-за границы получили украинцы с начала года

За девять месяцев 2023 года физические лица в Украине из-за границы получили $4,5 млрд.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан, передает пресс-служба НБУ.

На международной конференции Global Payments Day он рассказал, что платежи являются неотъемлемой частью современной жизни, поскольку бизнес и граждане хотят иметь круглосуточный и непрерывный доступ к своим счетам, производить платежи, когда и как им удобно. И украинские поставщики платежных услуг хорошо справляются с этой задачей.

«СЭП работает непрерывно, платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты и переводы средств проходят в штатном режиме. Более того, рынок развивается! Первый небанковский поставщик платежных услуг получил лицензии на ведение платежных счетов и эмиссию платежных карт», — рассказал Шабан.

Так, по его словам, состоявшийся в апреле этого года переход СЭП на новый международный стандарт ISO 20 022 будет способствовать расширению функциональности, гармонизации работы украинского платежного рынка в соответствии с мировыми правилами. В частности, это позволит реализовать мгновенные платежи и создает основу для ожидаемого присоединения Украины к зоне SEPA.

Также планируется реализация в СЭП мультивалютности, трекинг-сервиса и т. д. Кстати, недавно первый небанковский поставщик платежных услуг получил технологическую возможность осуществлять межбанковские платежи через СЭП. Ожидаем, что с декабря начнут проходить первые межбанковские переводы между банками и небанковским поставщиком платежных услуг. То есть ландшафт платежного рынка действительно меняется", — подчеркнул Шабан.

Тенденции по трансграничным переводам в Украину

За девять месяцев 2023 года физические лица в Украине из-за рубежа получили $4,5 млрд:

58% - это частные трансграничные кредитовые переводы на текущие счета в банках;

42% - выплачены через 14 международных систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами (лидеры: Western Union, MoneyGram, RIA и PrivatMoney).

Широкомасштабное вторжение россии повлияло на объем трансграничных переводов, поступавших в Украину для физических лиц.

Так, в течение мая — сентября 2022 в Украину поступило на 15% меньше частных трансграничных переводов, чем в аналогичном периоде довоенного 2021 года. В мае-сентябре 2023 года наблюдается уменьшение суммы частных трансграничных переводов еще на 13% по сравнению с 2022 годом.

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Кроме того, война также повлияла на распределение переводов между официальными и неформальными каналами частных трансграничных переводов. Так, по оценкам НБУ, сумма переводов, поступившая в Украину по неформальным каналам, в мае — сентябре 2022 года была меньше на 5% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году эта сумма уменьшилась еще на 2%.

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