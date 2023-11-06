В этом году переводы работников в Украину сократятся на 800 миллионов долларов — Finance.ua

В этом году переводы работников в Украину сократятся на 800 миллионов долларов Сегодня 08:30 — Валюта

В этом году переводы работников в Украину сократятся на 800 миллионов долларов

В Национальном банке Украины ожидают, что объемы частных денежных переводов в Украину в 2023 году составят 11,7 миллиарда долларов — на 0,8 миллиарда долларов меньше, чем в 2022 году.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

Ожидания НБУ по объемам денежных переводов в октябрьском прогнозе на полмиллиарда долларов хуже, чем в июле. Тогда Нацбанк прогнозировал, что работники по итогам года переведут в общей сложности 12,2 миллиарда долларов.

Кроме этого, Нацбанк ухудшил свой прогноз по денежным переводам в Украину и на 2024 год. Если в июле там ожидали поступлений 13,5 миллиарда долларов, то сейчас скорректировали ожидания до 12,6 миллиарда.

С 2025 года в НБУ ожидается рост денежных переводов в Украину.

«Оживление мировой экономики на прогнозном горизонте приведет к увеличению спроса на услуги украинских ІТ-специалистов и росту денежных переводов. Кроме того, с 2025 года ожидается возобновление сезонной трудовой миграции, что также будет способствовать росту переводов», — говорится в Инфляционном отчете.

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Вместе с тем свой прогноз относительно объемов валюты, которую украинцы переведут из-за рубежа в 2025 году, НБУ также ухудшил по сравнению с предыдущим прогнозом: с 14,6 миллиарда долларов до 13,7 миллиарда долларов.

В своем новом Инфляционном отчете Нацбанк скорректировал свои ожидания по поводу продолжительности полномасштабной войны. Сейчас там ожидается завершение боевых действий не раньше конца 2024 года. Такая коррекция ожиданий повлияла на прогнозы НБУ о возвращении трудовых мигрантов.

По оценкам регулятора, количество мигрантов в конце 2023 года будет больше, чем в конце 2022 года (примерно на 200 тысяч человек). В течение 2024 года домой вернется около 100 тысяч мигрантов, а в 2025 году — ориентировочно 700 тысяч человек.

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Економічна Правда По материалам:

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