Объемы частных денежных переводов уменьшились в июле на 5,8% — до $939 млн — Finance.ua

Объемы частных денежных переводов уменьшились в июле на 5,8% — до $939 млн Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Объемы частных денежных переводов уменьшились в июле на 5,8% и составили 939 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Заработная плата, которую украинцы получают из-за рубежа, увеличилась на 2,9%, тогда как другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 22,0%.

В целом по официальным каналам отправлено на 11,2% переводов меньше, чем в июле прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы был на уровне прошлого года (увеличился на 0,9%).

Итого за январь-июль 2023 года объемы денежных переводов уменьшились на 10,2%, в том числе: чистая оплата труда — на 9,0%, частные трансферты — на 12,9%.

Справка Finance.ua:

2021 объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом;

в 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе. Сравнить и подобрать кредит 💰

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.