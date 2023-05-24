ПриватБанк запустил новый сервис денежных переводов за границу — Finance.ua

ПриватБанк запустил новый сервис денежных переводов за границу Сегодня 15:05 — Личные финансы

ПриватБанк запустил новый сервис денежных переводов за границу

ПриватБанк и Zen.com запускают быстрый сервис денежных переводов в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Новым партнером системы международных денежных переводов PrivatMoney стал европейский финансовый сервис Zen.com, позволяющий украинцам получать переводы из-за рубежа по доступным тарифам», — сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

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Сделать денежный перевод в Украину можно непосредственно в мобильном приложении компании, при этом для находящихся за рубежом украинцев действуют особые условия пользования сервисом.

«Мы стремимся изменить способ, каким люди взаимодействуют со своими финансами, обеспечивая быстрые и удобные решения. Наша миссия состоит в том, чтобы сделать финансовые услуги более доступными и простыми для всех, независимо от места жительства, — говорит коммерческий директор Zen.com Михал Богуславский. — Мы гордимся тем, что сможем объединить наши инновационные продукты с опытом и экспертизой ПриватБанка.

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