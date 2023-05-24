В Приват24 запустили новую функцию — Finance.ua

В Приват24 запустили новую функцию Сегодня 11:24 — Личные финансы

Мобильное приложение Приват24 в обновленной версии запустило новое единое меню «Коммуникации», где теперь можно связаться с банком через «Помощь онлайн», мессенджеры или напрямую позвонить в банк.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка

Помощь online — для тех, кто хочет оперативно решать проблему прямо в приложении.

Написать в Viber или Telegram — с представителями банка можно связаться через мессенджеры.

Вызов через Приват24 — позвонить можно через приложение.

Если клиент раньше обращался из-за проблем с банком, то в меню «История заявок» будет вся информация об этом.

Если нужно убедиться, что действительно звонили из ПриватБанка , представляясь сотрудниками банка, теперь это можно сделать самостоятельно: проверить телефонный номер и историю входящих звонков от банка.

В Приват24 можно сообщить о мошенничестве, если звонили не из банка.

Также в меню «Коммуникации» можно найти дополнительные телефонные номера банка в меню «Контакты»; актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов.

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