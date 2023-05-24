В Приват24 запустили новую функцию — Finance.ua

В Приват24 запустили новую функцию
Мобильное приложение Приват24 в обновленной версии запустило новое единое меню «Коммуникации», где теперь можно связаться с банком через «Помощь онлайн», мессенджеры или напрямую позвонить в банк.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
- Помощь online — для тех, кто хочет оперативно решать проблему прямо в приложении.
- Написать в Viber или Telegram — с представителями банка можно связаться через мессенджеры.
- Вызов через Приват24 — позвонить можно через приложение.
Если клиент раньше обращался из-за проблем с банком, то в меню «История заявок» будет вся информация об этом.
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Если нужно убедиться, что действительно звонили из ПриватБанка, представляясь сотрудниками банка, теперь это можно сделать самостоятельно: проверить телефонный номер и историю входящих звонков от банка.
В Приват24 можно сообщить о мошенничестве, если звонили не из банка.
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Также в меню «Коммуникации» можно найти дополнительные телефонные номера банка в меню «Контакты»; актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов.
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