В Приват24 запустили новую функцию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Приват24 запустили новую функцию

Личные финансы
86
Мобильное приложение Приват24 в обновленной версии запустило новое единое меню «Коммуникации», где теперь можно связаться с банком через «Помощь онлайн», мессенджеры или напрямую позвонить в банк.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
  • Помощь online — для тех, кто хочет оперативно решать проблему прямо в приложении.
  • Написать в Viber или Telegram — с представителями банка можно связаться через мессенджеры.
  • Вызов через Приват24 — позвонить можно через приложение.
Если клиент раньше обращался из-за проблем с банком, то в меню «История заявок» будет вся информация об этом.
Читайте также
Если нужно убедиться, что действительно звонили из ПриватБанка, представляясь сотрудниками банка, теперь это можно сделать самостоятельно: проверить телефонный номер и историю входящих звонков от банка.
В Приват24 можно сообщить о мошенничестве, если звонили не из банка.
Читайте также
Также в меню «Коммуникации» можно найти дополнительные телефонные номера банка в меню «Контакты»; актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов.

Платежные карты банков Украины

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.