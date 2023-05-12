Чистая прибыль и ситуация с отделениями: ПриватБанк подытожил работу за 2022 год (инфографика) — Finance.ua

Чистая прибыль и ситуация с отделениями: ПриватБанк подытожил работу за 2022 год (инфографика) Сегодня 16:47 — Кредит&Депозит

Чистая прибыль и ситуация с отделениями: ПриватБанк подытожил работу за 2022 год (инфографика)

в размере 30,2 млрд грн, его доля на рынке выросла с 47% до 52%. За год войны ПриватБанк получил чистую прибыль, его доля на рынке выросла

Об этом шла речь на пресс-конференции 12 мая в Киеве, где ПриватБанк обнародовал отчет о своей работе.

Сегодня 70% украинцев пользуются услугами банка, 55% считают ПриватБанк основным банком, 45% украинцев считают банк самым доступным банком в государстве.

Украинцы выбирали следующие цифровые каналы ПриватБанка:

70% - Приват24 Моб;

18% - через Приват24 Веб;

3,7% - терминалы самообслуживания;

3,1% - регулярные платежи.

Как отметил Председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош: «В 2022 году банк оставался операционно эффективным, ограничив все расходы, не связанные с обеспечением непрерывности деятельности. Мы тщательно управляем рисками. Сформировали резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий, а также резервы для покрытия повышенных кредитных рисков в условиях войны. Даже при таких условиях банк завершил 2022 год с чистой прибылью более 30 млрд грн».

Более 24 млрд грн в бюджет — Минфин о финансовых результатах

Как отметил заместитель Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук: «Финансовый результат ПриватБанка, который за год войны заработал 30 млрд гривен, из которых более 24 млрд заплатил бюджет — колоссальный. Как вы знаете, нам доноры очень помогают, но есть одно „но“ — они помогают деньгами только на социальные выплаты. Мы не имеем права тратить деньги доноров на оружие и армию. На все это мы тратим деньги наших налогоплательщиков. И крупнейшим предприятием с точки зрения дивидендов является ПриватБанк. Эти 24 млрд гривен мы в первую очередь тратим на оружие и помощь армии. Поэтому этот финансовый результат очень важен. Это колоссальное достижение команды ПриватБанка».

Переводы

Приватбанк не прекращал деятельность ни на день с начала войны, обеспечивая бесперебойную работу электронных сервисов, сети отделений и банкоматов. Банк возобновил работу 41 отделения, одним из первых возвращаясь на деоккупированные территории.

За год количество осуществленных через ПриватБанк международных переводов выросло на 16%, а общая сумма — на 7%. Доля на рынке денежных переводов в ПриватБанке составляет 62%, международные переводы — 9 млрд долларов.

Сервисная сеть банка насчитывает 1108 отделений, 6405 банкоматов, 10 120 терминалов самообслуживания, 223 тыс. POS-терминалов. Объем транзакций за прошлый год вырос на 17% (551 млрд грн), а объем выдачи «Наличные на кассе» составляет 18,3 млрд гривен.

Банк инвестировал в то, чтобы средства украинцев были в полной безопасности. Через 45 дней полностью перенес свои сервисы в облако. Банку доверили свои операции 18,3 млн частных клиентов и 770 тыс. компаний и предпринимателей.

Количество клиентов

Активных клиентов Приват24 13,1 млн человек, с начала войны прибавилось 1,3 миллиона человек. Активные клиенты Приват24 для бизнеса — 462 тыс., с начала войны прибавилось 134 тысячи. Облачная КЭП содержит 7 млн электронных подписей, это плюс 158 тысяч активных клиентов за время войны.

Кредиты

ПриватБанк не останавливал кредитную поддержку экономики — в 2022 году профинансирован малый и средний бизнес на 23,8 млрд грн. Это на 25% больше показателя 2021 года, в том числе в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».

Новых кредитов малому и среднему бизнесу выдали на 23,8 млрд грн, что на 25% больше показателя 2021 года.

Поддержка агробизнеса — на 13,3 млрд грн, увеличив портфель таких кредитов в 3,7 раза.

Чистые кредиты клиентам за год уменьшились на 0,2% до 68,08 млрд грн на фоне увеличения резервов под кредитные убытки. Также банк ввел кредитные каникулы, льготные проценты по кредитам на картах.

По результатам исследования рынка CBR, 47% юридических лиц и 62% предпринимателей называют ПриватБанк основным банком для своего бизнеса, и при этом 62% юридических лиц и 79% предпринимателей намерены получать бизнес-кредиты в ПриватБанке.

Помощь ВСУ

С началом полномасштабного вторжения ПриватБанк направил 81,8 млн грн собственных средств на помощь ВСУ и гуманитарную поддержку. Инициировали программу «Помощь госпиталям и медучреждениям Украины», в рамках которой собрали 46,2 млн грн, закупили и доставили оборудование в 19 медучреждений.

По итогам года на спецсчет в НБУ для ВСУ через каналы банка было перечислено 2,7 млрд грн, на счета благотворительного фонда «Вернись живым» — более 1,1 млрд грн.

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