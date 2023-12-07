Как будут расти цены в Украине в ближайшие месяцы: прогноз Минэкономики — Finance.ua
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Как будут расти цены в Украине в ближайшие месяцы: прогноз Минэкономики

Личные финансы
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Рост потребительских цен в Украине в ближайшие месяцы немного ускорится. Однако в целом инфляция останется умеренной.
Об этом говорится в Обзоре инфляции Министерства экономики.
Как отмечается в обзоре, в октябре ожидаемо ускорился рост цен — по данным Госстата до 0,8% (после 0,5% в предыдущем месяце).
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В целом темп роста цен с начала года (3,8%) соответствует наиболее спокойным в отношении инфляции годам мирного времени, а в годовом измерении (5,3%) фактически достиг самого низкого уровня за последние три года (предыдущий раз ниже этого значения инфляция была в декабре 2020 года, когда годовой показатель составлял 5%), говорится в документе.

Почему росли цены

Как считают в Минэкономики, октябрьский рост цен является результатом:
  • во-первых, ожидаемого завершения сезона продовольственной дефляции — цены на продукты питания, впервые после снижения три месяца подряд, возобновили свой рост;
  • во-вторых, продолжения удорожания энергоносителей.
По данным ведомства, главными причинами низкой инфляции в этом году остается отсутствие весомых факторов существенного стимулирования потребительского спроса, даже несмотря на определенный его рост, и в целом стабильное предложение товаров и услуг при практической неизменности основных условий формирования потребительских цен.
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«До конца года, в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств, очевидно уже вряд ли изменится тренд сдержанной инфляции с незначительным ее ростом в последние месяцы. Инерционный потенциал весомых факторов влияния, таких как динамика обменного курса гривны, объемы предложения товаров и услуг, а также сложившаяся динамика потребительского спроса, будут обуславливать в общем низкую волатильность цен, а затем и сдержанную инфляцию в целом», — говорится в обзоре.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции до конца 2023 года с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время, на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5 до 9,8%;
  • Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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