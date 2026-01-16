0 800 307 555
ру
Почему цены на серебро бьют по производителям солнечных панелей

Энергетика
47
Удорожание серебра создало критическую нагрузку на мировую индустрию возобновляемой энергетики.
Об этом пишет Bloomberg.
На этой неделе спотовые цены на «белый металл» установили исторический рекорд, достигнув 93 долларов за унцию, что фактически утроило его стоимость по сравнению с прошлым годом. Хотя вчера цена на серебро немного падает после того, как Трамп воздержался от введения критически важных пошлин на полезные ископаемые.
Почему оно важно

Серебро, которое используется для создания электрических контактов в солнечных элементах, составляет 29% от общей стоимости панели. Для сравнения: в 2023 году эта доля составляла всего 3,4%, а в прошлом году — 14%.
Китайские производители, контролирующие большую часть мирового рынка, уже начали повышать цены на модули. Только за последнюю неделю стоимость панелей выросла на 1,4−3,8%, что подняло цену типовой установки мощностью 500 Вт до около 57 долларов.
Ведущие компании, в числе которых Trina Solar Co. и Jinko Solar Co., официально предупредили инвесторов об ожидаемых чистых убытках в 2025 и 2026 годах. Отрасль, которая уже два года страдает от избытка производственных мощностей, теперь не имеет ресурсов для поглощения растущих затрат на сырье.
В настоящее время солнечный сектор потребляет около 17% всей мировой добычи серебра. Хотя инженеры пытаются сократить использование металла с 11,2 до 8,96 мг/Вт, физический дефицит и спекулятивный спрос продолжают толкать цены вверх.
Напомним, в 2025 году золото и серебро стали рекордными лидерами роста на мировых рынках, привлекая внимание как институциональных инвесторов, так и частных сбережений. В 2026-м украинцам важно учитывать не только потенциал прибыли, но и риски волатильности и коррекций, о которых предупреждает финтехэксперт Елена Соседка.
По ее словам, серебро превратилось в «звезду»: его рост приблизился к 100% годом к году, а цены в декабре держались в районе $63 за унцию.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Зеленая энергетикаЭнергетика
