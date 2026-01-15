0 800 307 555
Банківські метали
Ціна на срібло падає після того, як Трамп утримався від запровадження критично важливих мит на корисні копалини.
Про це повідомив Bloomberg.
Срібло відпустило ціни на тлі ознак факсації прибутку інвесторами після бурхливого зростання, а також після утримання США від запровадження імпортних тарифів на критично важливі мінерали.
У четвер ціна впала на 7,2% після того, як раніше досягла історичного рівня в 93,7515 дол. Це сталося після зростання більш ніж на п’яту частину за попередні сесії. Золото також знизилося.
Раніше писали, що дорогоцінні метали розпочали новий рік на сильній ноті, відновивши ралі після безпрецедентного зростання у 2025 році, на тлі того, як геополітична напруженість та надії на зниження процентних ставок цього року підтримували попит на активи-притулки.
Фактори, що сприяють зростанню цін на золото і срібло: падіння процентних ставок у США, посилення геополітичної напруженості, зниження довіри до долара і тиск на ФРС.
Кілька днів тому ми писали, що срібло підскочило майже на 6% до рекордних 84,59 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштував 2,73 долара. Минулого року білий метал подорожчав майже на 150%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
