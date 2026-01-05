Почему автомобиль на индивидуальных номерах не выпустят за границу
Несмотря на популярность в Украине, индивидуальные номерные знаки фактически запрещены к использованию за рубежом. Такие номера не признаются в международном дорожном движении, так что для выезда за пределы страны придется обязательно возвращать стандартные государственные номера.
Об этом заявили в Главном сервисном центре МВД.
Почему индивидуальные номера не действуют за границей
Индивидуальный номерной знак — это дополнительная персонализированная табличка, которая используется вместе с обычными номерами, выданными при регистрации транспортного средства.
Для участия в международном движении требуются номерные знаки, отвечающие требованиям международных договоров. Поэтому за рубежом признаются только стандартные государственные номера, а не персонализированные.
Что делать, если планируете выезд за границу
Если у вас установлен индивидуальный номерной знак и вы собираетесь за пределы Украины, необходимо заранее подготовить стандартные номерные знаки, выданные во время первичной регистрации. Именно они признаются за рубежом.
Это поможет избежать проблем с пограничниками и правоохранительными органами и обеспечит соответствие международным требованиям дорожного движения.
На какие транспортные средства разрешено устанавливать ИНЗ
Согласно приказу МВД № 174, индивидуальные номерные знаки разрешено производить и устанавливать на:
- легковые автомобили;
- грузовые авто;
- автобусы;
- мотоциклы, в том числе мотороллеры и мопеды.
Прицепы, полуприцепы, прицепы и другие прицепные транспортные средства не имеют права получать индивидуальные номерные знаки.
Как получить ИНЗ и что нужно знать
Заказать индивидуальный номерной знак можно онлайн через Кабинет водителя или обратившись в территориальный сервисный центр МВД.
Надпись должна быть уникальной:
- для легковых авто — от 3 до 8 букв или от 3 до 7 букв и цифр;
- для мотоциклов — от 3 до 6 символов (или от 2 до 5 букв и цифр).
После изготовления ИНЗ владелец обязан перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД, чтобы в документах появилась соответствующая отметка.
Ранее мы сообщали, что владельцы электромобилей также могут заказать индивидуальные номерные знаки — они будут отличаться цветом.
