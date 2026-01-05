0 800 307 555
ру
Почему автомобиль на индивидуальных номерах не выпустят за границу

Несмотря на популярность в Украине, индивидуальные номерные знаки фактически запрещены к использованию за рубежом. Такие номера не признаются в международном дорожном движении, так что для выезда за пределы страны придется обязательно возвращать стандартные государственные номера.
Об этом заявили в Главном сервисном центре МВД.

Почему индивидуальные номера не действуют за границей

Индивидуальный номерной знак — это дополнительная персонализированная табличка, которая используется вместе с обычными номерами, выданными при регистрации транспортного средства.
Для участия в международном движении требуются номерные знаки, отвечающие требованиям международных договоров. Поэтому за рубежом признаются только стандартные государственные номера, а не персонализированные.

Что делать, если планируете выезд за границу

Если у вас установлен индивидуальный номерной знак и вы собираетесь за пределы Украины, необходимо заранее подготовить стандартные номерные знаки, выданные во время первичной регистрации. Именно они признаются за рубежом.
Это поможет избежать проблем с пограничниками и правоохранительными органами и обеспечит соответствие международным требованиям дорожного движения.

На какие транспортные средства разрешено устанавливать ИНЗ

Согласно приказу МВД № 174, индивидуальные номерные знаки разрешено производить и устанавливать на:
  • легковые автомобили;
  • грузовые авто;
  • автобусы;
  • мотоциклы, в том числе мотороллеры и мопеды.
Прицепы, полуприцепы, прицепы и другие прицепные транспортные средства не имеют права получать индивидуальные номерные знаки.

Как получить ИНЗ и что нужно знать

Заказать индивидуальный номерной знак можно онлайн через Кабинет водителя или обратившись в территориальный сервисный центр МВД.
Надпись должна быть уникальной:
  • для легковых авто — от 3 до 8 букв или от 3 до 7 букв и цифр;
  • для мотоциклов — от 3 до 6 символов (или от 2 до 5 букв и цифр).
После изготовления ИНЗ владелец обязан перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД, чтобы в документах появилась соответствующая отметка.
Ранее мы сообщали, что владельцы электромобилей также могут заказать индивидуальные номерные знаки — они будут отличаться цветом.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems