По Украинскому морскому коридору экспортировали более 36 млн тонн грузов — Кубраков Сегодня 07:15 — Казна и Политика

По Украинскому морскому коридору экспортировали более 36 млн тонн грузов — Кубраков

Созданный Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт более 36 млн тонн грузов.

Об этом сообщил Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры.

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«Более 36 миллионов тонн грузов экспортировано украинским морским коридором с августа 2023 года. Это выше показателей Зерновой инициативы за год существования», — говорится в сообщении.

Кубраков отметил, что больше всего грузов — 195,7 тыс. тонн — было погружено на одном из крупнейших судов, прибывшем в украинские порты после полномасштабного вторжения — судне Captain Leonidas под панамским флагом в порту «Южный».

Длина этого судна составляет 300 метров, а ширина — 50 метров, дедвейт — более 203 тыс. тонн.

С августа 2023 года по Украинскому морскому коридору прошло уже 1,286 тыс. судов, которые экспортировали 25 млн т агропродукции в страны Азии, Африки и Европы.

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В ожидании подхода к Черноморским портам находятся 135 судов, которые должны экспортировать еще 4 млн т грузов.

«Команда Министерства прилагает много усилий для обеспечения стабильного движения экспорта морским транспортом и выхода на показатели до 2022 года», — написал Кубраков.

Он отметил, что украинский коридор является эффективным логистическим путем, ритмичная работа которого — результат совместных усилий государства, Объединенных Сил Обороны и всей морской инфраструктурной команды.

$3,2 млрд. Общий объем экспортируемой продукции отечественного производства достигает 11,8 млн тонн. Напомним, в марте этого года Украина экспортировала товаров на сумму. Общий объем экспортируемой продукции отечественного производства достигает

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