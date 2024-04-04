Украинский завод изготовил современную автовышку грузоподъемностью до 300 кг (Фото) — Finance.ua

Украинский завод изготовил современную автовышку грузоподъемностью до 300 кг (Фото) Сегодня 16:20 — Фондовый рынок

Украинский завод изготовил современную автовышку грузоподъемностью до 300 кг (Фото)

Кременчугский завод коммунальной техники «АЛЬФАТЭКС» изготовил и отгрузил в адрес заказчика автовышку CTE ZED 25 на шасси JAC. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Как отмечается, новая автовышка предназначена для поднятия рабочих, инструментов и материалов на высоту до 25 метров. Эта техника отлично подходит для выполнения строительных, монтажных, ремонтных и других видов работ на высоте.

Конструкция стрелы автовышки CTE ZED 25 — рычажно-телескопическая стрела коробчатого профиля (пантограф + 3-х секционная телескопическая стрела). Люлька имеет возможность поворота 90+90 град. относительно своей оси вращения, что обеспечивает дополнительный комфорт и удобство при работе и увеличивает рабочую зону обслуживания.

Автовышка CTE ZED 25 в стандартной комплектации оборудована люлькой с электроизоляцией, позволяющей оператору производить работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 1000 В без отключения электроэнергии.

Управление оборудованием производится с помощью нескольких пультов: нижним пультом управления на платформе автомобиля (управление с земли) и с помощью пульта управления, установленным в люльке.

Основные характеристики автовышки:

Горизонтальный вылет стрелы до 11,7 метра.

Грузоподъемность трубки до 300 кг.

Полный оборот стрелы на 360 градусов.

Способ управления автовышкой — гидравлический.

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