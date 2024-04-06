Наближається до довоєнних показників: скільки вантажів експортувала Україна у березні — Finance.ua

Наближається до довоєнних показників: скільки вантажів експортувала Україна у березні Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Наближається до довоєнних показників: скільки вантажів експортувала Україна у березні

У березні цього року Україна експортувала товарів на суму $3,2 млрд. Загальний обсяг експортованої продукції вітчизняного виробництва сягає 11,8 млн тонн.

Про це повідомила Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, український експорт наближається до довоєнних показників

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«У першому кварталі 2024 року український експорт залишався на відносно стабільному рівні, який наближається до рівня січня 2022 року — місяця, що передував широкомасштабному вторгненню. У фізичному вимірі - це близько 12 млн тонн, в грошовому — понад $3 млрд щомісячно. У березні, попередньо, експортовано товарів обсягом 11,8 млн тонн на $3,2 млрд», — зазначила Юлія Свириденко.

33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках «зернової ініціативи». Нагадаємо, створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт з серпня майже, що перевищує показники роботи в рамках «зернової ініціативи».

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