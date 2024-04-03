Експорт олійних культур скоротився на чверть — Finance.ua
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Експорт олійних культур скоротився на чверть

Аграрний ринок
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Україна у березні поточного року експортувала 7,2 млн т продукції АПК, що на 10,2% менше аналогічного показника попереднього місяця.
Про це говориться у повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
Щодо структури експорту продукції в березні 2023 року, то вона виглядала так:
  • зернові культури — 5,2 млн т (кукурудза — 53%, пшениця — 40%, ячмінь — 7%), падіння до показника попереднього місяця — 11%;
  • олійні культури — 445,3 тис. т (соя — 51%, ріпак — 35% та насіння соняшнику — 12%), падіння — 26%;
  • рослинні олії — 651,1 тис. т (соняшникова олія — 93%, соєва — 5% та ріпакова — 1%), зростання — 1%;
  • макухи після вилучення рослинних олій — 480,5 тис. т (соняшникова — 86%, соєва — 14%), падіння — 13%;
  • інші види агропромислової продукції — 405,0 тис т, зростання — 6%.
Зниження обсягів експорту в березні 2024 року було зумовлене низкою факторів:
  • активні обстріли півдня України російськими військами, що призводить до перерв у роботі морських портів та негативно впливає на темпи відвантажень;
  • продовження блокування експорту польськими протестувальниками;
  • великі обсяги експорту в попередні місяці, що зменшують перехідні залишки;
  • дуже низькі ціни на світовому ринку на всі види зернових та олійних культур, що змушує аграріїв очікувати більш сприятливої ціни.
«В Україні розпочалася активна фаза весняної посівної. І саме налагодження експортних відвантажень в останні місяці, насамперед завдяки морю, дозволяє українським аграріям провести цю посівну та забезпечити подальшу продовольчу безпеку України та значної частини світу. Однак надзвичайно важливим залишається зберегти поточні темпи експорту, щоб український аграрій мав змогу і далі продовжувати свою роботу», — зазначають в УКАБ.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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