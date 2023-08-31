По Украине ездит на 20 тысяч больше электромобилей, чем в Польше — Finance.ua

По Украине ездит на 20 тысяч больше электромобилей, чем в Польше Сегодня 19:01 — Личные финансы

По Украине ездит на 20 тысяч больше электромобилей, чем в Польше

Украинский рынок электромобилей каждый месяц показывает рекорды.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Показатели рынка оказались рекордными не только для нашей страны, но и по сравнению с европейскими соседями: общий парк электромобилей в Украине превышает польский почти на 20 тысяч машин, пишет польская Gazeta Prawna

Рекордный рост

По состоянию на конец июля в Украине было зарегистрировано более 64,3 тысяч электрических транспортных средств, из них около 62,2 тысяч — это легковые автомобили и более 2 тысяч — грузовики. Если сравнивать с июлем 2022 года, то год назад на украинских дорогах передвигались около 40,3 тысяч электромобилей. То есть, за год произошел рост примерно на 60%.

О положительном тренде свидетельствует и тот факт, что только в прошлом месяце украинцы приобрели 4,6 тысяч автомобилей с нулевыми выбросами. Это очередной рекорд на рынке: на 70,4% больше, чем в июле 2022 года, и на 1,3% больше, чем в июне-2023.

На сколько парк электромобилей в Украине превышает польский

Масштаб развития украинского рынка становится очевиднее, если сравнить эти цифры со статистикой ближайших европейских соседей. Так, по дорогам Польши двигается более 47 тысяч электромобилей, из них около 42,2 тысячи — легковые, а свыше 4,8 тысяч — грузовика. В целом парк электромобилей в Украине превышает польский почти на 20 тысяч.

Польша также отстает, если сравнить количество плагин-гибридов: в Украине сейчас насчитывается около 61,7 тысяч таких машин, в Польше — менее 40,7 тысяч.

Почему столь велик интерес к электрокарам

Развитию этого сегмента авторынка в Украине поспособствовали либеральные правила импорта таких авто из-за рубежа. При импорте автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в Украину нужно платить пошлину, НДС, акцизный налог и сбор в Пенсионный фонд. «При покупке электрической легковушки из-за границы нужно заплатить только минимальный акциз в размере 1 евро за 1 кВт-ч емкости батареи. Так можно сэкономить от 40% до 50% по сравнению со стоимостью импорта авто из ДВС», — объясняет Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка.

Он добавляет, что на рост интереса к электромобилям повлиял также рост цен на топливо. «Это два основных пункта, которые влияют. Другие мотивационные программы для приобретения или использования электромобилей у нас отсутствуют», — подчеркивает эксперт.

Самые популярные электромобили

Среди самых популярных электромобилей преобладают подержанные и относительно недорогие модели. В январе-июле 2023 года в Украину импортировали более 2,4 тысяч таких машин. На первых местах расположились: Nissan Leaf (1336 шт.), Volkswagen e-Golf (1203 шт.), Tesla Model 3 (1203 шт.), Volkswagen ID.4 (852 шт.), Tesla Model Y (838 шт.) и Renault Zoe (714 шт.).

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Средний возраст импортируемых электромобилей составляет около 5,1 лет. Больше всего такие авто к нам завозят из США (около 30%), Китая (около 20%), а также из Германии, Норвегии и Польши.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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