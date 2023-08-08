Украинцы приобрели 3,5 тысячи электромобилей в июле: ТОП-5 моделей — Finance.ua

Украинцы приобрели 3,5 тысячи электромобилей в июле: ТОП-5 моделей Сегодня 19:02 — Личные финансы

Украинцы приобрели 3,5 тысячи электромобилей в июле: ТОП-5 моделей

В июле украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них новых — 586 ед., а подержанных — 2878 ед.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что из этого количества транспортных средств: легковых — 3389 ед. (новых — 581 шт., подержанных — 2808 шт.); коммерческих — 75 ед. (новых — 5 шт., подержанных — 70 шт.).

«Относительно июньского результата количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. По сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое», — отмечают в «Укравтопром».

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в июле:

Volkswagen ID.4 — 214 ед.;

Volkswagen ID.6 — 44 ед.;

FAW Toyota BZ4X — 38 ед.;

Honda E — 36 ед.;

Dongfeng/Honda M-NV — 32 ед.

ТОП-5 подержанных электромобилей в июле:

Nissan Leaf — 535 ед.;

Volkswagen e-Golf — 394 ед.;

Tesla Model 3 — 289 ед.;

Tesla Model Y — 190 ед.;

Renault Zoe — 155 ед.

«Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 16 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнули в «Укравтопром».

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