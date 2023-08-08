Украинцы приобрели 3,5 тысячи электромобилей в июле: ТОП-5 моделей — Finance.ua
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Украинцы приобрели 3,5 тысячи электромобилей в июле: ТОП-5 моделей

Личные финансы
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Украинцы приобрели 3,5 тысячи электромобилей в июле: ТОП-5 моделей
Украинцы приобрели 3,5 тысячи электромобилей в июле: ТОП-5 моделей
В июле украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них новых — 586 ед., а подержанных — 2878 ед.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что из этого количества транспортных средств: легковых — 3389 ед. (новых — 581 шт., подержанных — 2808 шт.); коммерческих — 75 ед. (новых — 5 шт., подержанных — 70 шт.).
«Относительно июньского результата количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. По сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое», — отмечают в «Укравтопром».

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в июле:

  • Volkswagen ID.4 — 214 ед.;
  • Volkswagen ID.6 — 44 ед.;
  • FAW Toyota BZ4X — 38 ед.;
  • Honda E — 36 ед.;
  • Dongfeng/Honda M-NV — 32 ед.

ТОП-5 подержанных электромобилей в июле:

  • Nissan Leaf — 535 ед.;
  • Volkswagen e-Golf — 394 ед.;
  • Tesla Model 3 — 289 ед.;
  • Tesla Model Y — 190 ед.;
  • Renault Zoe — 155 ед.
«Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 16 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнули в «Укравтопром».
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По материалам:
Finance.ua
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