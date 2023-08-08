Украинцы приобрели 3,5 тысячи электромобилей в июле: ТОП-5 моделей — Finance.ua

Украинцы приобрели 3,5 тысячи электромобилей в июле: ТОП-5 моделей
В июле украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них новых — 586 ед., а подержанных — 2878 ед.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что из этого количества транспортных средств: легковых — 3389 ед. (новых — 581 шт., подержанных — 2808 шт.); коммерческих — 75 ед. (новых — 5 шт., подержанных — 70 шт.).
«Относительно июньского результата количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. По сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое», — отмечают в «Укравтопром».
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в июле:
- Volkswagen ID.4 — 214 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 44 ед.;
- FAW Toyota BZ4X — 38 ед.;
- Honda E — 36 ед.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 32 ед.
ТОП-5 подержанных электромобилей в июле:
- Nissan Leaf — 535 ед.;
- Volkswagen e-Golf — 394 ед.;
- Tesla Model 3 — 289 ед.;
- Tesla Model Y — 190 ед.;
- Renault Zoe — 155 ед.
«Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 16 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнули в «Укравтопром».
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