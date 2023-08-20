Создан электромобиль за 4500 долларов (фото) — Finance.ua
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Создан электромобиль за 4500 долларов (фото)

Личные финансы
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Создан электромобиль за 4500 долларов (фото)
Создан электромобиль за 4500 долларов (фото)
В Поднебесной рассекретили новый компактный электромобиль. Новинка под названием FAW Bestune Xiaoma должна составить конкуренцию популярному в КНР Wuling HongGuang Mini EV.
Об этом сообщает CarNewsChina, пишет u-news.
Китайский электрокар получил необычный дизайн с двухцветным кузовом. Впереди расположены прямоугольные фары. Боковые зеркала заднего вида получили закругленную форму.
Габариты электромобиля:
  • длина — 3000 мм;
  • ширина — 1510 мм;
  • высота — 1630 мм;
  • колесная база — 1953 мм.
Создан электромобиль за 4500 долларов (фото)
Снаряженная масса FAW Bestune Xiaoma составляет всего 685−715 кг, а в движение его приводит 27-сильный электродвигатель. Модель развивает скорость до 100 км/ч, а запас хода составляет около 280 км.
На рынке электрокар дебютирует уже в третьем квартале 2023 года. Поговаривают, что цены на модель будут стартовать от 4500 долларов.
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По материалам:
Finance.ua
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