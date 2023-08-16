В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели (инфографика)

Технологии&Авто
22
В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели (инфографика)
В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели (инфографика)
Украинцы стали чаще покупать новые и подержанные электромобили. Большинство моделей с пробегом импортируют в Украину из других стран.
В Украине за июль купили почти 3,5 тысячи автомобилей на электротяге. Эксперты назвали самые популярные модели по регионам. Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».
За июль в Украине приобрели 101,3 тысячи подержанных автомобилей. Еще 5,3 тысячи автомобилей были новыми.
В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели (инфографика)
Среди новых электромобилей лидером по продажам остается Volkswagen ID.4. Эта модель часто импортируется в Украину из других стран.
Среди самых популярных подержанных электромобилей, импортируемых из других стран: Volkswagen e-Golf — во Львовской области и в Киеве; Volkswagen e-Golf — во Львовской области и в Киеве; Nissan Leaf — в Днепропетровской и Винницкой областях; Tesla Model 3 — в Киевской области.
Кстати, если вы попали в непредсказуемую ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее
Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.