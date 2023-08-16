В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели (инфографика) — Finance.ua

В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели (инфографика)

Украинцы стали чаще покупать новые и подержанные электромобили. Большинство моделей с пробегом импортируют в Украину из других стран.

В Украине за июль купили почти 3,5 тысячи автомобилей на электротяге. Эксперты назвали самые популярные модели по регионам. Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».

За июль в Украине приобрели 101,3 тысячи подержанных автомобилей. Еще 5,3 тысячи автомобилей были новыми.

Среди новых электромобилей лидером по продажам остается Volkswagen ID.4. Эта модель часто импортируется в Украину из других стран.

Среди самых популярных подержанных электромобилей, импортируемых из других стран: Volkswagen e-Golf — во Львовской области и в Киеве; Volkswagen e-Golf — во Львовской области и в Киеве; Nissan Leaf — в Днепропетровской и Винницкой областях; Tesla Model 3 — в Киевской области.

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Фокус По материалам:

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