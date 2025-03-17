Платежи или сбережения: как распределяют бюджет украинцы и европейцы — Finance.ua
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Платежи или сбережения: как распределяют бюджет украинцы и европейцы

Личные финансы
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Платежи или сбережения: как распределяют бюджет украинцы и европейцы
Платежи или сбережения: как распределяют бюджет украинцы и европейцы
Обязательные платежи и базовые нужды составляют большую часть месячного бюджета украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты пятого ежегодного исследования потребительского поведения компании Deloitte Ukraine.
В рамках исследования было проведено сравнение распределения расходов украинцев с бюджетами потребителей в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Нидерландах, Польше, Испании, Великобритании, США, ЮАР, Бразилии, Мексике, Италии, Индии, Японии, Китае, Южной Корее и Португалии.
Как и в прошлом году, наибольшую долю бюджета украинцы тратят на обязательные платежи, продукты питания, здравоохранение и транспорт — это 77% общих расходов:
  • в частности, украинцы тратят 30% на коммунальные платежи, аренду и долги,
  • 34% - на продукты питания,
  • 5% - на транспорт,
  • 8% - на здравоохранение.
Общие 77% существенно превосходит средний показатель в европейских странах. К примеру, в Польше эта доля составляет 46%, а в Германии — 51%.
Платежи или сбережения: как распределяют бюджет украинцы и европейцы
В то же время на досуг, отдых и туризм украинцы выделяют всего 3% бюджета, что значительно меньше по сравнению с европейцами, где этот показатель колеблется от 15% до 20%.
На сбережения украинцам удается откладывать всего 3% бюджета, тогда как гражданам Германии — 9%, а в Польше — 7%.
Напомним, исследование также показало, что украинцы сократили свои расходы во всех категориях — от 36% до 72% в зависимости от товара. Но есть и то, на чем экономят меньше всего. Уже традиционно среди таких категорий — детские товары, продукция для домашних питомцев и готовая еда.

Справка Finance.ua:

  • Согласно исследованию Rakuten Viber, 76% опрошенных украинцев отметили, что их расходы выросли по сравнению с прошлым годом. У такого же количества украинцев привычка планировать расходы, из них 49% — лишь значительные и/или регулярные расходы.
  • В 2024 году средняя заработная плата в Украине достигла 21 473 грн, что на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом. Это существенно превышает уровень инфляции в прошлом году, составлявший 6,5%. Если перевести на доллары, прошлогодняя средняя зарплата в Украине была выше уровня, зафиксированного в 2021 году, перед началом полномасштабной войны. Так, в 2021 году этот показатель составлял 513,5 доллара, а в 2024 году — 534,8 доллара
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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