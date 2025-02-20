76% українців стали витрачати більше протягом останнього року — опитування (інфографіка) — Finance.ua
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76% українців стали витрачати більше протягом останнього року — опитування (інфографіка)

Особисті фінанси
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76% українців стали витрачати більше протягом останнього року — опитування (інфографіка)
76% українців стали витрачати більше протягом останнього року — опитування (інфографіка)
76% опитаних українців зазначили, що їх витрати зросли в порівнянні з минулим роком. Стільки ж українців мають звичку планувати витрати, з них 49% — лише значні та/або регулярні витрати.
Про це йдеться в дослідженні Rakuten Viber.
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Було проведено опитування, щоб дізнатись, чи зросли витрати українців у 2024 році. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 40 тисяч користувачів.
14% респондентів намагаються економити й зменшили витрати.
76% українців стали витрачати більше протягом останнього року — опитування (інфографіка)

Чи мають українці звичку планувати витрати

Близько половини опитаних (49%) планують лише значні та / або регулярні витрати, такі як комуналка.
Ще 27% планують будь-які витрати наперед. Водночас 15% респондентів не бачать сенсу в плануванні.
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Відповіді на питання «Чи є у вас звичка планувати витрати?» розподілилися таким чином:
  • Планують лише значні та/або регулярні витрати, як-от комуналку — 49%;
  • планують витрати наперед — 27%;
  • Не планують витрати, не бачать сенсу — 15%;
  • Хочуть планувати, але поки не роблять цього — 9%.
За результатами опитування Viber влітку 2024 року, 56% українців не мали можливості заощаджувати гроші під час війни.
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Нагадаємо, Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати українців. Таке припущення містить базовий сценарій. НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році — до 8950 гривень.
Водночас реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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