76% українців стали витрачати більше протягом останнього року — опитування (інфографіка) Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

76% українців стали витрачати більше протягом останнього року — опитування (інфографіка)

76% опитаних українців зазначили, що їх витрати зросли в порівнянні з минулим роком. Стільки ж українців мають звичку планувати витрати, з них 49% — лише значні та/або регулярні витрати.

Про це йдеться в дослідженні Rakuten Viber.

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Було проведено опитування, щоб дізнатись, чи зросли витрати українців у 2024 році. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 40 тисяч користувачів.

14% респондентів намагаються економити й зменшили витрати.

Чи мають українці звичку планувати витрати

Близько половини опитаних (49%) планують лише значні та / або регулярні витрати, такі як комуналка.

Ще 27% планують будь-які витрати наперед. Водночас 15% респондентів не бачать сенсу в плануванні.

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Відповіді на питання «Чи є у вас звичка планувати витрати?» розподілилися таким чином:

Планують лише значні та/або регулярні витрати, як-от комуналку — 49%;

планують витрати наперед — 27%;

Не планують витрати, не бачать сенсу — 15%;

Хочуть планувати, але поки не роблять цього — 9%.

За результатами опитування Viber влітку 2024 року, 56% українців не мали можливості заощаджувати гроші під час війни.

Нагадаємо, Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати українців. Таке припущення містить базовий сценарій. НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році — до 8950 гривень.

Водночас реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році.

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