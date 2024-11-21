Планируют ли работодатели увеличивать зарплаты в 2025 году — результаты опроса Сегодня 13:02 — Личные финансы

Планируют ли работодатели увеличивать зарплаты в 2025 году — результаты опроса, freepik

Аналитики robota.ua опросили владельцев бизнеса о том, повышали ли они зарплату работникам в 2024 году и планируют ли делать это в следующем году. Большинство как украинских организаций, так и компаний с иностранным капиталом повышали зарплаты своим работникам в течение 2024 года.

Большинство опрошенных являются представителями средних компаний с 51−250 сотрудниками (38,5%) и небольших бизнесов с менее чем 50 сотрудниками (30,3%). Остальные респонденты представляют крупные предприятия с 250−1000 сотрудниками (17,2%) и бизнесы с более чем 1000 сотрудниками (14%).

Повышали ли зарплаты в 2024 году

58% украинских бизнесов и 60% бизнесов с иностранным капиталом увеличили вознаграждение всем сотрудникам. Также 21% украинских компаний и 20% компаний с иностранным капиталом подняли заработную плату более половины штата. И только 7−8% предприятий не пересматривали оклад команды в 2024 году.

Инфографика: robota.ua

Что касается приоритета в повышении зарплаты, то мнения разделились: украинские компании преимущественно увеличивают вознаграждение всем работникам равномерно (44%), а компании с иностранным капиталом в основном повышают оклад в зависимости от результатов работы (55%).

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Только в некоторых организациях главную роль играет должность — этот фактор является ключевым для 17% украинских предприятий и 18% бизнесов с иностранным капиталом.

Инфографика: robota.ua

Какие бонусы предлагают, кроме зарплат

Наиболее популярными дополнительными льготами, которые сегодня работодатели предлагают членам команды, являются финансовые бонусы за результаты и обучение на средства компании.

Интересен тот факт, что медицинское страхование обеспечивают 66% компаний с иностранным капиталом и всего 28% украинских. Среди других льгот и бонусов — корпоративный транспорт, питание за счет компании, скидки на продукты или услуги компании, спортзал и обустройство «домашнего офиса».

В общей сложности среди 221 опрошенной организации значительно большее количество льгот предоставляют компании-работодатели с иностранным капиталом — 5% из них даже предлагают страхование жизни сотрудников. А вот никакие льготы и бонусы не получают работники 8% украинских предприятий и 5% бизнесов с иностранным капиталом.

Инфографика: robota.ua

В чем работодатели более или менее единогласны, так это в формировании компенсационной политики в отношении медианы рынка. Так, подавляющее большинство бизнесов платят медиане рынка — этот вариант выбрали 69% опрошенных украинских компаний и 79% компаний с иностранным капиталом.

Далее результаты для украинских предприятий и организаций с иностранным капиталом распределились следующим образом: выше медианы рынка платят 14% и 8% соответственно, ниже медианы — 7% и 8%, ниже медианы с другими бонусами — 10% и 5%.

Будут ли повышать зарплату в 2025 году

Планы работодателей на следующий год очень оптимистичны — 67% украинских компаний и 71% компаний с иностранным капиталом планируют повышать зарплаты сотрудникам в 2025 году.

Некоторые компании (27% украинских компаний и 24% компаний с иностранным капиталом) рассматривают такую ​​возможность, но пока не приняли окончательное решение. И только 5−6% бизнеса в Украине не будут пересматривать оклад команды в следующем году.

Инфографика: robota.ua

Большинство компаний планируют провести одну волну повышения зарплаты сотрудникам в 2025 году — такие прогнозы имеют 56% украинских компаний и 72% компаний с иностранным капиталом.

Две волны повышений планируют провести 40% и 22% соответственно, а три волны — 2% и 6%. Четыре волны повышения вознаграждения работникам не планирует провести почти ни один бизнес. Что касается временных промежутков, то для большинства респондентов это будет первый или первый и третий кварталы.

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