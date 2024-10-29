Как растет зарплата украинцев (данные Госстата) — Finance.ua

Как растет зарплата украинцев (данные Госстата) Сегодня 13:00 — Личные финансы

Как растет зарплата украинцев (данные Госстата)

По данным Государственной службы статистики, самая высокая заработная плата в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 36,4% до 49 830 гривен.

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом полугодии 2024 года на 22,2% до 19 927 гривен.

Далее следует «Финансовая и страховая деятельность». Здесь в среднем получают 39 502 гривен. Рост на 19,9 процента.

На третьем месте — «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 27 303 гривен. Рост на 24,9 процента.

В сфере «Государственное управление и оборона» зарплаты выросли на 23,6% до 25 321 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании 13 849 гривен. Здесь рост зарплат составил 15,1 процентов.

Напомним, недавно Государственная служба статистики обнародовала новую информацию о размере средней зарплаты. По итогам II квартала 2024 года теперь она составляет 20 964 грн.

Если учитывать I квартал, то тогда она была 18 903 грн. То есть она выросла на 10,1%. Сравнивая сумму за II квартал с аналогичным периодом 2023 года, здесь она выросла на 22,1%. В гривнах это выше на 49,6% по сравнению с 2021 годом (14 014 гривен).

Кроме того, зарплата также выше в долларовом эквиваленте — 526 долларов. В 2021 году зарплата составила 514 долларов.

Справка Finance.ua:

Средняя зарплата (или средний заработок) определяется как средний доход, получаемый работниками за определенный период времени. Она может быть рассчитана для определенной профессии, отрасли, региона или страны в целом. Существует несколько способов расчета средней зарплаты:

Среднее арифметическое: Это наиболее распространенный метод, предполагающий суммирование всех заработков за определенный период и разделение их на количество работников.

Медианная зарплата рассчитывается как значение, разделяющее распределение зарплат на две равные части. Это значение находится в середине статистического ряда. Медиана позволяет лучше отразить реальную ситуацию в условиях значительных расхождений в заработках;

Модальная зарплата: Модальная зарплата — это наиболее частое значение зарплаты в наборе данных. Она показывает, какая зарплата наиболее распространена среди работников.

Средняя зарплата может быть рассчитана для разных временных периодов — месяц, квартал, год. Она также может отражаться в виде номинальной заработной платы (без учета инфляции) или реальной заработной платы (с учетом изменений цен).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.