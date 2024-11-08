Уже в этом году реальная зарплата украинцев превысит довоенный уровень: прогноз НБУ — Finance.ua
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Уже в этом году реальная зарплата украинцев превысит довоенный уровень: прогноз НБУ

Личные финансы
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Уже в этом году реальная зарплата украинцев превысит довоенный уровень: прогноз НБУ
Уже в этом году реальная зарплата украинцев превысит довоенный уровень: прогноз НБУ
В конце этого года реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень.
Об этом свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка.

Заработная плата

По-прежнему дефицит кадров на рынке труда подпитывает рост заработных плат. В частности, во ІІ квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17.6% г/г, номинальные — на 22.1% г/г.
Согласно имеющимся косвенным данным, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале. Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались достаточно высокими и в дальнейшем поддерживали частное потребление.
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Ожидается, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за рабочую силу. Это вместе с мягкой фискальной политикой будет способствовать дальнейшему росту потребительского спроса.

Уровень безработицы

Уровень безработицы в экономике будет постепенно уменьшаться под влиянием роста спроса на рабочую силу, однако останется выше уровня в период до полномасштабного вторжения. Он будет определяться длительным сохранением диспропорций на рынке труда в первую очередь из-за ограниченного предложения квалифицированной рабочей силы, на которую будут влиять последствия войны, в том числе и сложности с возвращением демобилизованных к работе.
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Также ее будут ограничивать миграционные процессы и дальнейшая адаптация мигрантов к жизни за границей, что уменьшает вероятность массового и быстрого их возвращения в Украину. Из-за миграции и изменения структуры экономики влияние диспропорций на рынке труда будет неравномерным по регионам и отраслям.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Напомним, в период с января по август 2024 года рынок труда Украины претерпел значительные изменения. По данным аналитики OLX Работа, растет количество активных вакансий и медианная зарплата, но падает количество откликов от людей, которые ищут работу. Медианная заработная плата в Украине на начало сентября составила 17 218 гривен.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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