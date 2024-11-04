Зарплаты украинцев могут снизиться со следующего года: нардеп назвала причину — Finance.ua
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Зарплаты украинцев могут снизиться со следующего года: нардеп назвала причину

Личные финансы
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Зарплаты украинцев могут снизиться со следующего года: нардеп назвала причину
Зарплаты украинцев могут снизиться со следующего года: нардеп назвала причину
Народный депутат Украины и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко отметила, что зарплаты украинцев могут снизиться со следующего года.
Об этом она рассказывает в эфире Киев24.
По словам нардепа, возможное снижение связано с законопроектом о повышении налогов.
«По сути, зарплаты у большинства, наоборот, снизятся, если будет подписан законопроект о повышении налогов. Мы помним, что им предусмотрено повышение военного сбора до 5%, а это на 3,5% больше придется из своих заработных плат отдавать в государственный бюджет. Соответственно, все наемные работники, государственные служащие, которые работают официально и получают официальную зарплату, в случае его подписания пострадают», — сказала она.
Васильченко напомнила, что законопроект уже более 15 дней тому назад подписан главой ВР Русланом Стефанчуком и передан в Офис президента.
«Президент должен его подписать. Я не поддерживала этот законопроект и считаю его несправедливым, но, тем не менее, он, к сожалению, был поддержан большинством в сессионном зале. Поэтому, если говорим о заработных платах, наоборот, ожидается их уменьшение», — добавила нардеп.
Более 40% украинцев считают себя средним классом, но их доходы не соответствуют этому уровню. При этом среди тех, кто действительно является средним классом, по доходу сегодня во время войны менее 7%. Об этом сообщил народный депутат Андрей Николаенко. Он отметил, что по уровню доходов в Украине сейчас 92% бедных.
По материалам:
УНІАН
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