План устойчивости инфраструктуры Украины стоимостью более 5,4 млрд евро: что предусматривается Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба представил план устойчивости инфраструктуры.

Об этом Алексей Кулеба сообщил, выступая на конференции ЕС по вопросам готовности, передает корреспондент Суспіль ного.

«Эти решения не касаются только одного отопительного сезона. Они направлены на создание новой децентрализованной гибкой системы, которая будет функционировать в течение десятилетий. Учитывая более трех тысяч объектов критической инфраструктуры, требующих инженерной защиты, ориентировочная стоимость защиты только региональной инфраструктуры превышает 1,7 миллиарда евро», — подчеркнул Алексей Кулеба.

Четыре ключевых направления защиты инфраструктурыии

Уже разрабатывается сеть распределенного энергоснабжения с целевой мощностью 4 гигаватта, из которых 1,5 гигаватта планируют прибавить в этом году. Это минимально необходимый уровень для устойчивой работы критической инфраструктуры.

Водоснабжающие предприятия получат резервную мощность по меньшей мере на 100%, что создаст дополнительный буфер для пиковых нагрузок и чрезвычайных ситуаций.

В сфере теплоснабжения планируется добавить более 5 гигаватт мощности к следующему отопительному сезону. В целом, реализация плана энергетической устойчивости требует более 5,4 миллиарда евро инвестиций, охватывающих защиту, генерацию, водоснабжение и отопление.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал , что нужно действовать быстро, чтобы защитить украинскую энергосистему и отстроить разрушенное россией. Сейчас необходимо финансирование в размере минимум 5 миллиардов евро на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в рамках пакета

