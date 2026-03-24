0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

План устойчивости инфраструктуры Украины стоимостью более 5,4 млрд евро: что предусматривается

Казна и Политика
52
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба представил план устойчивости инфраструктуры.
Об этом Алексей Кулеба сообщил, выступая на конференции ЕС по вопросам готовности, передает корреспондент Суспільного.
«Эти решения не касаются только одного отопительного сезона. Они направлены на создание новой децентрализованной гибкой системы, которая будет функционировать в течение десятилетий. Учитывая более трех тысяч объектов критической инфраструктуры, требующих инженерной защиты, ориентировочная стоимость защиты только региональной инфраструктуры превышает 1,7 миллиарда евро», — подчеркнул Алексей Кулеба.

Четыре ключевых направления защиты инфраструктурыии

АІ инфографика finance.ua<
Уже разрабатывается сеть распределенного энергоснабжения с целевой мощностью 4 гигаватта, из которых 1,5 гигаватта планируют прибавить в этом году. Это минимально необходимый уровень для устойчивой работы критической инфраструктуры.
Водоснабжающие предприятия получат резервную мощность по меньшей мере на 100%, что создаст дополнительный буфер для пиковых нагрузок и чрезвычайных ситуаций.
В сфере теплоснабжения планируется добавить более 5 гигаватт мощности к следующему отопительному сезону. В целом, реализация плана энергетической устойчивости требует более 5,4 миллиарда евро инвестиций, охватывающих защиту, генерацию, водоснабжение и отопление.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что нужно действовать быстро, чтобы защитить украинскую энергосистему и отстроить разрушенное россией. Сейчас необходимо финансирование в размере минимум 5 миллиардов евро на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в рамках пакета на 90 миллиардов евро.
По материалам:
Finance.ua
КабминЭнергетикаДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems