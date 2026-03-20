0 800 307 555
Сколько нужно средств на энергетику на следующую зиму

Энергетика
Сколько нужно средств на энергетику на следующую зиму
Сколько нужно средств на энергетику на следующую зиму
Нужно действовать быстро, чтобы защитить украинскую энергосистему и отстроить разрушенное россией. Сейчас необходимо финансирование в размере минимум 5 миллиардов евро на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в пределах пакета на 90 миллиардов евро.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте также
«Мы должны действовать быстро, чтобы защитить нашу энергосистему и отстроить разрушенное россией. Время имеет значение. Эту работу нужно начать уже сейчас. Поэтому финансирование нужно уже сейчас — по крайней мере, 5 миллиардов на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в пределах пакета на 90 миллиардов», — сказал он в обращении к участникам Европейского совета.
Зеленский отметил, что нельзя отложить на неопределенное «позже» восстановление домов, сохранение логистики и поддержку повседневной жизни украинцев.
Читайте также
Кроме того, по словам президента, европейские производители также ожидают, когда Украина рассчитается по контрактам.
«Речь идет о ваших рабочих местах и ​​вашем технологическом развитии. Поэтому этот пакет на 90 миллиардов действительно будет работать в пользу Европы, ведь в современной Европе никто не сам по себе — мы все тесно связаны между собой. И если что-то блокируется для нас, это будет иметь последствия для всех — возможно, не всегда очевидны, но точно ощутимы», — подчеркнул он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Энергетика
Также по теме
Также по теме
