Сколько нужно средств на энергетику на следующую зиму

Нужно действовать быстро, чтобы защитить украинскую энергосистему и отстроить разрушенное россией. Сейчас необходимо финансирование в размере минимум 5 миллиардов евро на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в пределах пакета на 90 миллиардов евро.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также Дизель в Украине может подорожать до 90 грн за литр: прогноз эксперта

«Мы должны действовать быстро, чтобы защитить нашу энергосистему и отстроить разрушенное россией. Время имеет значение. Эту работу нужно начать уже сейчас. Поэтому финансирование нужно уже сейчас — по крайней мере, 5 миллиардов на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в пределах пакета на 90 миллиардов», — сказал он в обращении к участникам Европейского совета.

Зеленский отметил, что нельзя отложить на неопределенное «позже» восстановление домов, сохранение логистики и поддержку повседневной жизни украинцев.

Читайте также На Чернобыльской АЭС начали устанавливать солнечную электростанцию

Кроме того, по словам президента, европейские производители также ожидают, когда Украина рассчитается по контрактам.

«Речь идет о ваших рабочих местах и ​​вашем технологическом развитии. Поэтому этот пакет на 90 миллиардов действительно будет работать в пользу Европы, ведь в современной Европе никто не сам по себе — мы все тесно связаны между собой. И если что-то блокируется для нас, это будет иметь последствия для всех — возможно, не всегда очевидны, но точно ощутимы», — подчеркнул он.

