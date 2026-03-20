Сколько нужно средств на энергетику на следующую зиму
Нужно действовать быстро, чтобы защитить украинскую энергосистему и отстроить разрушенное россией. Сейчас необходимо финансирование в размере минимум 5 миллиардов евро на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в пределах пакета на 90 миллиардов евро.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы должны действовать быстро, чтобы защитить нашу энергосистему и отстроить разрушенное россией. Время имеет значение. Эту работу нужно начать уже сейчас. Поэтому финансирование нужно уже сейчас — по крайней мере, 5 миллиардов на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в пределах пакета на 90 миллиардов», — сказал он в обращении к участникам Европейского совета.
Зеленский отметил, что нельзя отложить на неопределенное «позже» восстановление домов, сохранение логистики и поддержку повседневной жизни украинцев.
Кроме того, по словам президента, европейские производители также ожидают, когда Украина рассчитается по контрактам.
«Речь идет о ваших рабочих местах и вашем технологическом развитии. Поэтому этот пакет на 90 миллиардов действительно будет работать в пользу Европы, ведь в современной Европе никто не сам по себе — мы все тесно связаны между собой. И если что-то блокируется для нас, это будет иметь последствия для всех — возможно, не всегда очевидны, но точно ощутимы», — подчеркнул он.
