На Чернобыльской АЭС начали устанавливать солнечную электростанцию
На промышленной площадке ГСП «Чернобыльская АЭС» приступили к монтажу солнечной электростанции мощностью 2 МВт.
Об этом пишет профильное издание ExPro.
Проект реализуется по результатам международного тендера, проведенного офисом Программы развития ООН в Украине (UNDP).
Победителем тендера стала украинская компания ООО «Солар Стальконструкция» (SOLARsk, г. Днепр), которая будет выполнять работы по доукомплектованию и монтажу СЭС. Монтаж начался 16 марта.
На площадке выполнены подготовительные работы: обустроена территория, доставлено необходимое оборудование и инструменты, идет геодезическая разбивка для определения мест установки опорных металлоконструкций в соответствии с проектом.
Как отметил генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов, развитие альтернативной генерации позволит обеспечить критические потребности станции в условиях возможных блэкаутов или повреждения сетей, уменьшить зависимость от внешнего электроснабжения и гарантировать бесперебойную работу ключевых систем. Кроме того, проект будет способствовать сокращению затрат на электроэнергию.
