0 800 307 555
На Чернобыльской АЭС начали устанавливать солнечную электростанцию

На Чернобыльской АЭС начали устанавливать солнечную электростанцию
На Чернобыльской АЭС начали устанавливать солнечную электростанцию
На промышленной площадке ГСП «Чернобыльская АЭС» приступили к монтажу солнечной электростанции мощностью 2 МВт.
Об этом пишет профильное издание ExPro.
Проект реализуется по результатам международного тендера, проведенного офисом Программы развития ООН в Украине (UNDP).
Победителем тендера стала украинская компания ООО «Солар Стальконструкция» (SOLARsk, г. Днепр), которая будет выполнять работы по доукомплектованию и монтажу СЭС. Монтаж начался 16 марта.
На площадке выполнены подготовительные работы: обустроена территория, доставлено необходимое оборудование и инструменты, идет геодезическая разбивка для определения мест установки опорных металлоконструкций в соответствии с проектом.
Как отметил генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов, развитие альтернативной генерации позволит обеспечить критические потребности станции в условиях возможных блэкаутов или повреждения сетей, уменьшить зависимость от внешнего электроснабжения и гарантировать бесперебойную работу ключевых систем. Кроме того, проект будет способствовать сокращению затрат на электроэнергию.
По материалам:
Finance.ua
АЭС
