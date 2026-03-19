На Чернобыльской АЭС начали устанавливать солнечную электростанцию

Сегодня 17:23 — Энергетика

На промышленной площадке ГСП «Чернобыльская АЭС» приступили к монтажу солнечной электростанции мощностью 2 МВт.

Об этом пишет профильное издание ExPro.

Проект реализуется по результатам международного тендера, проведенного офисом Программы развития ООН в Украине (UNDP).

Победителем тендера стала украинская компания ООО «Солар Стальконструкция» (SOLARsk, г. Днепр), которая будет выполнять работы по доукомплектованию и монтажу СЭС. Монтаж начался 16 марта.

На площадке выполнены подготовительные работы: обустроена территория, доставлено необходимое оборудование и инструменты, идет геодезическая разбивка для определения мест установки опорных металлоконструкций в соответствии с проектом.

Как отметил генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов, развитие альтернативной генерации позволит обеспечить критические потребности станции в условиях возможных блэкаутов или повреждения сетей, уменьшить зависимость от внешнего электроснабжения и гарантировать бесперебойную работу ключевых систем. Кроме того, проект будет способствовать сокращению затрат на электроэнергию.

