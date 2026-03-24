Украина ведет переговоры об импорте газа из Мозамбика Сегодня 19:33 — Энергетика

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Мозамбика.

Об этом глава государства сообщил по итогам разговора с президентом Мозамбика Даниелем Шапу.

В ходе переговоров стороны обсудили возможности поставки газа в Украину, а также взаимодействие в сфере противодействия вызовам в сфере безопасности.

По словам Зеленского, Украина заинтересована в дополнительных источниках энергоресурсов. В то же время Мозамбик проявил интерес к украинскому опыту и технологиям в сфере безопасности.

Другие направления сотрудничества

Кроме энергетики, стороны обсудили потенциальное сотрудничество в сферах цифровизации и продовольственной безопасности.

«Договорились, что наши команды будут работать вместе», — подытожил президент.

