Украина ведет переговоры об импорте газа из Мозамбика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Мозамбика.
Об этом глава государства сообщил по итогам разговора с президентом Мозамбика Даниелем Шапу.
В ходе переговоров стороны обсудили возможности поставки газа в Украину, а также взаимодействие в сфере противодействия вызовам в сфере безопасности.
По словам Зеленского, Украина заинтересована в дополнительных источниках энергоресурсов. В то же время Мозамбик проявил интерес к украинскому опыту и технологиям в сфере безопасности.
Другие направления сотрудничества
Кроме энергетики, стороны обсудили потенциальное сотрудничество в сферах цифровизации и продовольственной безопасности.
«Договорились, что наши команды будут работать вместе», — подытожил президент.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что война с Ираном вызвала самый тяжелый энергетический шок за все время, а для полного восстановления потоков нефти и газа из Персидского залива может потребоваться шесть месяцев или больше.
