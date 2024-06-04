Письма от страховой с требованием уплаты взносов в Германии: нужно ли платить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Письма от страховой с требованием уплаты взносов в Германии: нужно ли платить

Личные финансы
15
Письма от страховой с требованием уплаты взносов в Германии: нужно ли платить
Письма от страховой с требованием уплаты взносов в Германии: нужно ли платить
Многие украинцы в Германии получают письма от страховой с требованием уплаты взносов.
Об этом пишет Украинцы в Германии UkrainianFuture.
Читайте также
Из-за разрыва в предоставлении социальной помощи и уплате страховых взносов, некоторые страховые компании не получили выплаты от служб социальной защиты. Украинцы получают письма, в которых говорится о требовании выплатить определенную сумму взноса.
«В этой ситуации мы советуем самостоятельно оплатить сумму, указанную в письме от страховой. Вместе с тем, просим переадресовать письмо в учреждение, которое за вас отвечает — социал-амт, или джоб-центр» — говорится в сообщении.
Читайте также
В письме укажите, что вы самостоятельно оплатили этот взнос и просите о возмещении со стороны социального учреждения.
Место для вашей рекламы
Напомним, город Лейпциг вошел в ТОП-10 городов для хорошей жизни в Европе. Более 95% людей удовлетворены своей жизнью в городе. Отмечают, что это настоящая молодежная столица Германии.

Медицинское страхование 😷

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.