Письма от страховой с требованием уплаты взносов в Германии: нужно ли платить — Finance.ua

Письма от страховой с требованием уплаты взносов в Германии: нужно ли платить
Многие украинцы в Германии получают письма от страховой с требованием уплаты взносов.
Об этом пишет Украинцы в Германии UkrainianFuture.
Из-за разрыва в предоставлении социальной помощи и уплате страховых взносов, некоторые страховые компании не получили выплаты от служб социальной защиты. Украинцы получают письма, в которых говорится о требовании выплатить определенную сумму взноса.
«В этой ситуации мы советуем самостоятельно оплатить сумму, указанную в письме от страховой. Вместе с тем, просим переадресовать письмо в учреждение, которое за вас отвечает — социал-амт, или джоб-центр» — говорится в сообщении.
В письме укажите, что вы самостоятельно оплатили этот взнос и просите о возмещении со стороны социального учреждения.
Напомним, город Лейпциг вошел в ТОП-10 городов для хорошей жизни в Европе. Более 95% людей удовлетворены своей жизнью в городе. Отмечают, что это настоящая молодежная столица Германии.
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