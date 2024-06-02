Германия стала крупнейшим поставщиком автотранспорта спецназначения в Украину — Finance.ua

Германия стала крупнейшим поставщиком автотранспорта спецназначения в Украину
В первом квартале этого года в Украину в режиме импорта было ввезено 231 автотранспортное средство специального назначения (автокраны, автобетономешалки
и т. п.).
Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.
Общая таможенная стоимость этого импорта составила более 31 млн долларов.
«Самым крупным поставщиком автотранспорта спецназначения была Германия, откуда в Украину было завезено 44 машины», — говорится в сообщении.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США (33 ед.) и Бразилия (29 ед.).
Как отметили в «Укравтопроме», по стоимостным объемам наибольший импорт был из Германии ($9,7 млн), Бразилии ($7,1 млн) и КНР ($4,1 млн).
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Напомним, рейтинг самых популярных производителей дизельных легковых машин на украинском вторичном рынке возглавляет Volkswagen, с немалой долей 19%.
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