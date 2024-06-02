Германия стала крупнейшим поставщиком автотранспорта спецназначения в Украину — Finance.ua

Германия стала крупнейшим поставщиком автотранспорта спецназначения в Украину Сегодня 20:09 — Технологии&Авто

В первом квартале этого года в Украину в режиме импорта было ввезено 231 автотранспортное средство специального назначения (автокраны, автобетономешалки и т. п. ).

Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.

Общая таможенная стоимость этого импорта составила более 31 млн долларов.

«Самым крупным поставщиком автотранспорта спецназначения была Германия, откуда в Украину было завезено 44 машины», — говорится в сообщении.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США (33 ед.) и Бразилия (29 ед.).

Как отметили в «Укравтопроме», по стоимостным объемам наибольший импорт был из Германии ($9,7 млн), Бразилии ($7,1 млн) и КНР ($4,1 млн).

Напомним, рейтинг самых популярных производителей дизельных легковых машин на украинском вторичном рынке возглавляет Volkswagen, с немалой долей 19%.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.