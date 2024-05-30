73% ввезенных украинцами автомобилей с начала этого года — подержанные Сегодня 07:45 — Личные финансы

В I квартале 2024 года в Украину ввезли 63,1 тыс. подержанных легковых автомобилей (73% от общего количества) и 23,2 тыс. новых (27%).

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Больше всего импортировали бензиновых авто — 45,3 тыс. штук (52%), дизельных авто — 20 тыс. штук (23%), электроавтомобилей — 15,3 тыс. (18%) и гибридных автомобилей — 5,8 тыс. штук (7%).

За I квартал 2024 года в Украину ввезли 86 тыс. легковых автомобилей. Их общая заявленная стоимость составила $1,1 млрд, а госбюджет получил 11,1 млрд грн за импорт этих автомобилей.

Инфографика: customs.gov.ua

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