73% ввезенных украинцами автомобилей с начала этого года — подержанные — Finance.ua
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73% ввезенных украинцами автомобилей с начала этого года — подержанные

Личные финансы
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В I квартале 2024 года в Украину ввезли 63,1 тыс. подержанных легковых автомобилей (73% от общего количества) и 23,2 тыс. новых (27%).
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Больше всего импортировали бензиновых авто — 45,3 тыс. штук (52%), дизельных авто — 20 тыс. штук (23%), электроавтомобилей — 15,3 тыс. (18%) и гибридных автомобилей — 5,8 тыс. штук (7%).
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За I квартал 2024 года в Украину ввезли 86 тыс. легковых автомобилей. Их общая заявленная стоимость составила $1,1 млрд, а госбюджет получил 11,1 млрд грн за импорт этих автомобилей.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
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По материалам:
Finance.ua
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