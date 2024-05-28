10 стран, из которых украинцы больше всего импортировали легковых авто (инфографика) — Finance.ua
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10 стран, из которых украинцы больше всего импортировали легковых авто (инфографика)

Личные финансы
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10 стран, из которых украинцы больше всего импортировали легковых авто (инфографика)
10 стран, из которых украинцы больше всего импортировали легковых авто (инфографика)
За I квартал 2024 года в Украину ввезли 86 тыс. легковых автомобилей. Их общая заявленная стоимость составила $1,1 млрд, а госбюджет получил 11,1 млрд грн за импорт этих автомобилей.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
Для сравнения, за I квартал 2023 года в Украину было ввезено 52 тыс. автомобилей (на 67% меньше, чем в I квартале 2024 года) с заявленной стоимостью свыше $705,8 млн (на 61% меньше, чем в I квартале 2024 года) и в бюджет уплачено 7,4 млрд грн (на 49% меньше, чем в I квартале 2024 года).

10 стран, из которых больше всего импортировали авто

Больше всего машин ввезли из:
  • Германии — 17,1 тыс. авто;
  • США — 14,5 тыс. авто;
  • Китая — 9,1 тыс. авто.
В ТОП-5 вошли автомобили из Японии — 8,9 тыс. автомобилей и Южной Кореи — 4,4 тыс. автомобилей.
Десятку лидеров среди стран, из которых больше всего завозили автомобили в Украину, замыкают: Словакия — 4,2 тыс. автомобилей, Франция — 4,1 тыс. автомобилей, Мексика — 4 тыс. автомобилей, Великобритания — 3,7 тыс. автомобилей и Чехия 3,7 тыс. автомобилей.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua

10 стран импорта авто по стоимостному объему

По стоимостным объемам наибольший импорт авто завезен из США — на $211,2 млн (в госбюджет было уплачено 2 млрд грн), Германии — $168,7 млн ​​(в госбюджет уплачено свыше 2,1 млрд грн), Китая — $138,2 млн (госбюджет получил 182,3 млн грн).
В ТОП-5 по заявленной стоимости импортируемых машин вошли Япония — $133,6 млн (бюджет получил почти 1,8 млрд грн) и Словакия — $81,7 млн ​​(в госбюджет уплачено 788,4 млн грн).
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
В десятку стран, по стоимостным объемам импортированных легковых авто, вошли:
  • Великобритания — на $59,6 млн (в бюджет уплачено почти 492 млн грн);
  • Венгрия — $53,2 млн (515,3 млн грн);
  • Южная Корея — $49,3 млн (468,4 млн грн);
  • Польша — $40,2 млн (свыше 351,6 млн грн);
  • Румыния — $38,8 млн (311,9 млн грн).
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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