Пидласса сообщила, как выполняется бюджет за 10 месяцев 2025 года

Доходная часть стабильная — по оперативной информации, в общий фонд государственного бюджета за 10 месяцев поступило 1,76 трлн грн от налогов, сборов и обязательных платежей (без международных грантов).

Об этом сообщила председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа.

Это на 3,1% или на 53,3 млрд грн больше плана на отчетный период (с изменениями, которые вносились бюджетами летом и осенью).

Самые большие поступления от:

импортного НДС (440,6 млрд грн),

НДФЛ и военного сбора (293 млрд грн),

НДС с произведенных в Украине товаров (255,8 млрд грн уже по вычету возмещенного НДС),

налога на прибыль (224,3 млрд грн),

импортного акциза (134,6 млрд грн),

внутреннего акциза (98 млрд грн.).

План на отчетный период по этим платежам, кроме импортного НДС и акциза с произведенных товаров, перевыполнен.

По ее словам, пока рисков по проведению запланированных оборонных расходов нет.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета за 10 месяцев направлено 473,5 млрд грн.

В то же время, за 10 месяцев в бюджет поступило 37,1 млрд долларов международной помощи.

Международная помощь используется преимущественно для покрытия невоенных расходов государственного бюджета. Есть два исключения в рамках инструмента ERA Loans: деньги Великобритании, которые используются на закупку оружия через госбюджет, и €6 млрд, которые ЕС впервые разрешил направить на военные расходы — из них покрываются дополнительные 325 млрд грн для сектора нацбезопасности и обороны в 2025 году.

Куда использовались деньги бюджета за 10 месяцев (крупнейшие категории):

оборона — 63,3% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 2 трлн грн,

погашение ОВГЗ — 440,3 млрд грн,

социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 322,3 млрд грн,

обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 279,9 млрд грн,

программа медицинских гарантий — 139 млрд грн,

зарплата учителей в школах (с доплатами) — 93,3 млрд грн,

погашение внешнего долга — 89,7 млрд грн,

базовая и дополнительные дотации местным бюджетам (итого) — 39,6 млрд грн.

«Всего, за 10 месяцев было проведено расходов на 3,2 трлн грн по общему фонду госбюджета — это 73,7% от плана на год (после последних изменений в бюджет 21 октября) и 94,5% к плану на 10 мес. этого года», — сказала она.

