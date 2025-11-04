0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пидласса сообщила, как выполняется бюджет за 10 месяцев 2025 года

Казна и Политика
12
Пидласса сообщила, как выполняется бюджет за 10 месяцев 2025 года
Пидласса сообщила, как выполняется бюджет за 10 месяцев 2025 года
Доходная часть стабильная — по оперативной информации, в общий фонд государственного бюджета за 10 месяцев поступило 1,76 трлн грн от налогов, сборов и обязательных платежей (без международных грантов).
Об этом сообщила председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа.
Это на 3,1% или на 53,3 млрд грн больше плана на отчетный период (с изменениями, которые вносились бюджетами летом и осенью).
Читайте также

Самые большие поступления от:

  • импортного НДС (440,6 млрд грн),
  • НДФЛ и военного сбора (293 млрд грн),
  • НДС с произведенных в Украине товаров (255,8 млрд грн уже по вычету возмещенного НДС),
  • налога на прибыль (224,3 млрд грн),
  • импортного акциза (134,6 млрд грн),
  • внутреннего акциза (98 млрд грн.).
План на отчетный период по этим платежам, кроме импортного НДС и акциза с произведенных товаров, перевыполнен.
По ее словам, пока рисков по проведению запланированных оборонных расходов нет.
  • От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета за 10 месяцев направлено 473,5 млрд грн.
  • В то же время, за 10 месяцев в бюджет поступило 37,1 млрд долларов международной помощи.
Международная помощь используется преимущественно для покрытия невоенных расходов государственного бюджета. Есть два исключения в рамках инструмента ERA Loans: деньги Великобритании, которые используются на закупку оружия через госбюджет, и €6 млрд, которые ЕС впервые разрешил направить на военные расходы — из них покрываются дополнительные 325 млрд грн для сектора нацбезопасности и обороны в 2025 году.
Читайте также
Куда использовались деньги бюджета за 10 месяцев (крупнейшие категории):
  • оборона — 63,3% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 2 трлн грн,
  • погашение ОВГЗ — 440,3 млрд грн,
  • социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 322,3 млрд грн,
  • обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 279,9 млрд грн,
  • программа медицинских гарантий — 139 млрд грн,
  • зарплата учителей в школах (с доплатами) — 93,3 млрд грн,
  • погашение внешнего долга — 89,7 млрд грн,
  • базовая и дополнительные дотации местным бюджетам (итого) — 39,6 млрд грн.
«Всего, за 10 месяцев было проведено расходов на 3,2 трлн грн по общему фонду госбюджета — это 73,7% от плана на год (после последних изменений в бюджет 21 октября) и 94,5% к плану на 10 мес. этого года», — сказала она.
Место для вашей рекламы
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит бюджета россии из-за санкций в следующем году составит по меньшей мере $100 млрд, по более оптимистичным прогнозам — 130 млрд.
«Мы понимаем, что это (введенные против рф санкции. — Ред.) может привести к дефициту бюджета россии на следующий год до 100 млрд долларов. Здесь у нас разная аналитика: есть (данные) — до 100 млрд, это более скептически, Министерство иностранных дел (дает) более позитивный для нас (прогноз) — там 130 млрд», — рассказал Зеленский.
Он отметил, что в этом контексте важно, чтобы те страны мира, которые еще закупают российские энергоресурсы, уменьшили эти объемы или вовсе отказались от торговли со страной-агрессором.
По материалам:
Finance.ua
КабминДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems