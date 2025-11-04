Пидласса сообщила, как выполняется бюджет за 10 месяцев 2025 года
Доходная часть стабильная — по оперативной информации, в общий фонд государственного бюджета за 10 месяцев поступило 1,76 трлн грн от налогов, сборов и обязательных платежей (без международных грантов).
Об этом сообщила председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа.
Это на 3,1% или на 53,3 млрд грн больше плана на отчетный период (с изменениями, которые вносились бюджетами летом и осенью).
Самые большие поступления от:
- импортного НДС (440,6 млрд грн),
- НДФЛ и военного сбора (293 млрд грн),
- НДС с произведенных в Украине товаров (255,8 млрд грн уже по вычету возмещенного НДС),
- налога на прибыль (224,3 млрд грн),
- импортного акциза (134,6 млрд грн),
- внутреннего акциза (98 млрд грн.).
План на отчетный период по этим платежам, кроме импортного НДС и акциза с произведенных товаров, перевыполнен.
По ее словам, пока рисков по проведению запланированных оборонных расходов нет.
- От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета за 10 месяцев направлено 473,5 млрд грн.
- В то же время, за 10 месяцев в бюджет поступило 37,1 млрд долларов международной помощи.
Международная помощь используется преимущественно для покрытия невоенных расходов государственного бюджета. Есть два исключения в рамках инструмента ERA Loans: деньги Великобритании, которые используются на закупку оружия через госбюджет, и €6 млрд, которые ЕС впервые разрешил направить на военные расходы — из них покрываются дополнительные 325 млрд грн для сектора нацбезопасности и обороны в 2025 году.
Куда использовались деньги бюджета за 10 месяцев (крупнейшие категории):
- оборона — 63,3% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 2 трлн грн,
- погашение ОВГЗ — 440,3 млрд грн,
- социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 322,3 млрд грн,
- обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 279,9 млрд грн,
- программа медицинских гарантий — 139 млрд грн,
- зарплата учителей в школах (с доплатами) — 93,3 млрд грн,
- погашение внешнего долга — 89,7 млрд грн,
- базовая и дополнительные дотации местным бюджетам (итого) — 39,6 млрд грн.
«Всего, за 10 месяцев было проведено расходов на 3,2 трлн грн по общему фонду госбюджета — это 73,7% от плана на год (после последних изменений в бюджет 21 октября) и 94,5% к плану на 10 мес. этого года», — сказала она.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит бюджета россии из-за санкций в следующем году составит по меньшей мере $100 млрд, по более оптимистичным прогнозам — 130 млрд.
«Мы понимаем, что это (введенные против рф санкции. — Ред.) может привести к дефициту бюджета россии на следующий год до 100 млрд долларов. Здесь у нас разная аналитика: есть (данные) — до 100 млрд, это более скептически, Министерство иностранных дел (дает) более позитивный для нас (прогноз) — там 130 млрд», — рассказал Зеленский.
Он отметил, что в этом контексте важно, чтобы те страны мира, которые еще закупают российские энергоресурсы, уменьшили эти объемы или вовсе отказались от торговли со страной-агрессором.
