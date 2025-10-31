0 800 307 555
Президент: дефицит бюджета рф из-за санкций в следующем году составит не менее $100 миллиардов

Президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит бюджета россии из-за санкций в следующем году составит не менее $100 млрд, по более оптимистичным прогнозам — 130 млрд.
Об этом глава государства сообщил на брифинге, передает корреспондент Укринформа.
«Мы понимаем, что это (введенные против рф санкции — Ред.) может привести к дефициту бюджета россии на следующий год до 100 млрд долларов. Здесь у нас разная аналитика: есть (данные) — до 100 млрд, это более скептически, Министерство иностранных дел (дает) более положительный для нас (прогноз) — там 130 млрд», — рассказал Зеленский.
Он отметил, что в этом контексте важно, чтобы те страны мира, которые еще закупают российские энергоресурсы, уменьшили эти объемы или вообще отказались от торговли со страной-агрессором.
«Например, Китай импортировал (энергоносителей из россии. — Ред.) на 120 млрд (долларов в год — ред.). (…) Потому что он — самый большой игрок, помощник в этой войне. Это факт. Потому что 120 млрд — это серьезная сумма», — сказал Президент.
По словам Зеленского, помогают Украине те страны, которые сокращают импорт из рф.
«Канада, Британия, Австралия, Япония — это ключевые наши партнеры, которые максимально снизили, или вплоть до нуля импорт из рф. Те, кто увеличил — Индия, Китай, Турция и (страны) Центральной Азии. Это то, с чем нужно работать, и есть видение, как с этим работать», — отметил глава государства.
Он также выразил надежду на то, что после вступления в силу новых американских санкций, а это должно произойти 20 ноября, партнеры не будут делать исключения.
«Мы знаем, что Венгрия работает над тем, чтобы они были исключены и продолжали импортировать. Это важный аспект, мы тоже будем этим заниматься», — подчеркнул Зеленский.
Ограничить российские финансы, по словам Президента, важно для того, чтобы у военного бюджета рф не было денег на войну.
По материалам:
Укрінформ
