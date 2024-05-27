ПФ завершил выплаты пенсий за май — Finance.ua

ПФ завершил выплаты пенсий за май
24 мая Пенсионный фонд направил на выплаты пенсионных выплат 60,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
На выплату пенсий было направлено 60,9 млрд гривен. Итого за май было предоставлено 826 000 услуг лицам, обратившимся в Пенсионный фонд.
Читайте также
На 24 мая 2 970,5 млн грн выделено на выплату жилищных субсидий и льгот, на страховые выплаты выделено 2515,9 млн грн.
Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной)
Напомним, в Украине пенсионные выплаты производятся между 4 и 25 числом каждого месяца. При регистрации пенсии определяется дата выплаты, которая обычно остается неизменной. Однако многие пенсионеры изъявляют желание изменить дату получения пенсии.
Поделиться новостью