ПФ завершил выплаты пенсий за май — Finance.ua

ПФ завершил выплаты пенсий за май Сегодня 10:37 — Казна и Политика

ПФ завершил выплаты пенсий за май

24 мая Пенсионный фонд направил на выплаты пенсионных выплат 60,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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На выплату пенсий было направлено 60,9 млрд гривен. Итого за май было предоставлено 826 000 услуг лицам, обратившимся в Пенсионный фонд.

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На 24 мая 2 970,5 млн грн выделено на выплату жилищных субсидий и льгот, на страховые выплаты выделено 2515,9 млн грн.

Напомним, в Украине пенсионные выплаты производятся между 4 и 25 числом каждого месяца. При регистрации пенсии определяется дата выплаты, которая обычно остается неизменной. Однако многие пенсионеры изъявляют желание изменить дату получения пенсии.

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