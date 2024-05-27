ПФ завершил выплаты пенсий за май — Finance.ua

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ПФ завершил выплаты пенсий за май

Казна и Политика
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ПФ завершил выплаты пенсий за май
ПФ завершил выплаты пенсий за май
24 мая Пенсионный фонд направил на выплаты пенсионных выплат 60,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
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На выплату пенсий было направлено 60,9 млрд гривен. Итого за май было предоставлено 826 000 услуг лицам, обратившимся в Пенсионный фонд.
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На 24 мая 2 970,5 млн грн выделено на выплату жилищных субсидий и льгот, на страховые выплаты выделено 2515,9 млн грн.

Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной)

Напомним, в Украине пенсионные выплаты производятся между 4 и 25 числом каждого месяца. При регистрации пенсии определяется дата выплаты, которая обычно остается неизменной. Однако многие пенсионеры изъявляют желание изменить дату получения пенсии.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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