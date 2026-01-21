Первый год срока: о чем рассказал Трамп Сегодня 18:00

Первый год срока Трампа

Президент США Дональд Трамп дал развернутое интервью изданию NewsNation, где оправдывал свой первый год возвращения в должность.

В интервью он рассказал о сокращении федеральной рабочей силы, проблемах с правоохранительными органами по иммиграции и своей заинтересованности в приобретении Гренландии.

Об этом пишет NewsNation , мы выбрали основное.

Во время встречи с ведущей Кэти Паулич, посвященной годовщине его второй инаугурации, Трамп затронул темы от экономической политики до внешних угроз, выступая из комнаты Рузвельта о приоритетах своей администрации на 2026 год.

Увольнение федеральных служащих

Трамп заявил, что его администрация уволила «сотни тысяч федеральных служащих» в рамках усилий по переходу экономики от государственных субсидий к росту частного сектора.

«Я ненавижу увольнять людей, но мы уволили сотни тысяч федеральных служащих, потому что у нас было 10 человек, которые выполняли одну работу», — сказал Трамп. Он добавил, что эти работники перешли в частный сектор, где они зарабатывают «вдвое или втрое больше».

Трамп назвал сокращения необходимыми для экономического роста, заявив, что государственные рабочие места не способствуют его программе «Сделаем Америку снова великой».

О намерениях по поводу Гренландии

Трамп защищал свои стремления насчет Гренландии как императив национальной безопасности, а не как дело по недвижимости, ссылаясь на стратегическое расположение территории относительно россии и Китая.

«Он расположен в таком месте, что это буквально чрезвычайно важно для национальной безопасности», — сказал Трамп, отметив усиление военной активности россии и Китая в регионе.

Он связал Гренландию со своей системой противоракетной обороны «золотой купол», описывая ее как возрождение видения бывшего президента Рональда Рейгана по поводу комплексной противоракетной обороны.

«Мы строим золотой купол над страной», — сказал Трамп. «Наличие Гренландии делает этот золотой купол гораздо более эффективным».

Иран

Президент США высказал жесткое предупреждение Ирану по поводу угроз убийства в его адрес, заявив, что санкционировал полное возмездие, если будет совершено покушение на его жизнь.

«У меня очень четкие инструкции. Что бы ни произошло, они сотрут их с лица земли», — сказал Трамп.

Ранее Finance.ua писал , что активная и иногда провокационная политика Дональда Трампа на международной арене все чаще имеет не только геополитические, но и ощутимые экономические последствия. Речь идет прежде всего о влиянии на энергетические рынки, инфляцию и позиции доллара США в мире. Об этом говорится в статье Finance.ua.

Ряд законодательных инициатив Дональд Трамп, уже на посту 47 президента США, объединил под символическим названием «Большой Красивый закон» (Big Beautiful Bill), представляя их как ключевые достижения своего президентства. При этом почти каждое внешнеполитическое решение он публично объяснял «высшими интересами Соединенных Штатов».

Отдельные заявления и шаги Трампа сопровождались конкретными законодательными инициативами. В частности, 12 января 2026 года в Конгресс США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США» — идею, которую президент неоднократно озвучивал ранее.

