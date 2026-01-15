0 800 307 555
Когда политика бьет по валюте: как решения Трампа влияют на доллар США

Валюта
Активная и порой провокативная политика Дональда Трампа на международной арене все чаще имеет не только геополитические, но и ощутимые экономические последствия. Речь идет прежде всего о влиянии на энергетические рынки, инфляции и позициях доллара США в мире.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Ряд законодательных инициатив Дональд Трамп, уже в должности 47 президента США, объединил под символическим названием «Большой Красивый закон» (Big Beautiful Bill), представляя их как ключевые достижения своего президентства. При этом почти каждое внешнеполитическое решение он публично объяснял «высшими интересами Соединенных Штатов».
Отдельные заявления и шаги Трампа сопровождались конкретными законодательными инициативами. В частности, 12 января 2026 года в Конгресс США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США» — идею, которую президент неоднократно озвучивал ранее.
События в Венесуэле стали ярким примером того, как геополитические решения могут влиять на валютные рынки. Первой реакцией стало сокращение предложения нефти на мировом рынке — на фоне того, что Венесуэла остается одним из крупнейших производителей нефти в мире. Это спровоцировало рост цен на энергоносители и усилило инфляционное давление в глобальной экономике, в том числе США.
На начальном этапе рост геополитической напряженности традиционно поддержал доллар как «валюту-убежище». В то же время, в среднесрочной перспективе подорожание нефти и усиление инфляции могут сыграть против американской валюты и привести к ее ослаблению.
Подобный сценарий, по оценкам экспертов, возможен и при эскалации вокруг Гренландии или Ирана, о которых Дональд Трамп уже публично заявлял. Если эти анонсы перейдут в практическую плоскость, их влияние на мировые рынки может оказаться не менее ощутимым.
Подробнее о том, стоит ли ожидать гиперинфляции доллара, читайте в материале по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
