Первичка vs вторичка: украинцы переместили средства с валютных сбережений в жилье в западных регионах — Finance.ua

Первичка vs вторичка: украинцы переместили средства с валютных сбережений в жилье в западных регионах Сегодня 12:00 — Недвижимость

Первичка vs вторичка: украинцы переместили средства с валютных сбережений в жилье в западных регионах

Первичный рынок опережает вторичный по скорости прироста, а украинцы рассматривают недвижимость как инструмент сбережения капитала.

После шока в первые годы широкомасштабной войны рынок недвижимости в Украине показывает постепенное восстановление. За последний год цены на квадратные метры показывают стабильный рост, а первичный рынок недвижимости стал опережать вторичный по скорости прироста.

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Об изменениях на украинском рынке рассказала соучредитель Concord Fintech Solutions, эксперт в сфере финтеха Елена Соседка.

Первичка

По словам Елены Соседки, украинцы стали активнее вкладывать средства в недвижимость, ведь рассматривают ее как инструмент сбережения собственного капитала.

«Цены растут не столько из-за роста покупательной способности, сколько из-за инфляции и повышения стоимости стройматериалов. Но есть важный нюанс: украинцы все чаще рассматривают недвижимость не для жизни, а как инструмент сохранения капитала — вместо депозитов или хранения средств в валюте», — объяснила Елена Соседка.

Наибольший рост цен на квадратный метр наблюдается в центральных и западных регионах. К примеру, во Львове средняя цена квадратного метра от застройщика на первичном рынке, по данным сайта недвижимости цен на квадратный метр наблюдается в центральных и западных регионах. К примеру, восредняя цена квадратного метра от застройщика на первичном рынке, по данным сайта недвижимости lun.ua , достигла 57 600 гривен.

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости эконом-класса на львовской первичке составляет 39 900 гривен.

В Ивано-Франковске и Черновцах средняя цена за квадратный метр от застройщика на первичном рынке составляет 36 000 гривен, за квадратный метр эконом-класса застройщики хотят до 26 100 гривен.

В Харькове цены на первичке снизились и сейчас составляет 27 900 гривен, за квадратный метр эконом-класса застройщики просят 21 100 гривен.

В Одессе, наоборот, первичка демонстрирует активный рост цен. Здесь застройщики просят за квадратный метр в среднем 46 200 гривен.

В столице рынок недвижимости за последний год демонстрирует стабильный рост. Сейчас средняя цена квадратного метра в новостройках достигает 54 000 гривен, что немного дешевле, чем во Львове. По словам Елены Соседки, это может быть связано с тем, что Львов воспринимают как более безопасный город, ведь Киев чаще оказывается под массированными ракетными и дроновыми атаками.

«Сейчас наблюдается такая тенденция, что украинцы переместили часть средств с валютных сбережений в жилье в западных регионах, рассматривая их как „тихую гавань“. Это скорее эмоциональная реакция на длительную войну и стремление иметь резервное жилье в условно безопасном городе и сохранить таким образом капитал», — отметила Елена Соседка.

Следует заметить, что за столичное жилье премиум-класса придется отдать в среднем 134 200 гривен за квадратный метр. В бизнес-классе квадратный метр стоит 73 400 гривен, в комфорте — 46 600. А вот цены на эконом-класс несколько снизились с начала этого года и достигают 41 000 гривен за квадратный метр.

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Вторичка

По данным геоинформационной системы сбора, анализа и визуализации ценовых показателей рынка недвижимости Украины Увекон , цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости стабилизировались и в первом квартале 2025 года начали демонстрировать тенденцию к росту в большинстве регионов Украины. Средняя стоимость квадратного метра достигла 40−42 тысяч гривен.

Например, по данным сайтов по продаже недвижимости:

во Львове за 1-комнатную квартиру в среднем просят до 64 700 долларов,

в Ивано-Франковске — 38 300 долларов,

в Черновцах — 53 000 долларов,

в Одессе — 43 700 долларов,

в Харькове — 22 000 долларов.

При этом наблюдается увеличение количества объявлений по продаже жилья.

«Вторичка привлекает покупателей из-за меньших рисков, потому что здесь дом уже построен, введен в эксплуатацию, и есть все документы. Но инвесторы сегодня не просто ищут крышу над головой, они анализируют ликвидность, логистику, близость к границам. Мышление украинцев и выбор недвижимости стали более рациональными и обдуманными. Они стали меньше ориентироваться на, например, приближенность к центру, а больше на то, есть ли рядом стратегические объекты, на то, какие районы чаще обстреливает россия и т. д. То есть в фокусе в первую очередь фактор безопасности», — отметила Елена Соседка.

УНН По материалам:

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