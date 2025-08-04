Сколько нужно работать в США, чтобы оплатить аренду жилья — Finance.ua

Сколько нужно работать в США, чтобы оплатить аренду жилья Сегодня 08:37 — Мир

Сколько нужно работать в США, чтобы оплатить аренду жилья

Медианная стоимость аренды жилья в США выросла с $824 в 2008 году до более чем $1300 в 2025-м. В мегаполисах типа Нью-Йорка и Лос-Анджелеса цены еще выше. Только за последние три года аренда выросла почти на 6%, опережая темпы роста зарплат.

В среднем, чтобы оплатить аренду жилья, американцу нужна целая недельная зарплата.

Об этом пишет издание AOL со ссылкой на данные Self Financial.

Аналитики Self Financial на основе статистических данных подсчитали, сколько часов работы в месяц нужно американцам для покрытия арендной платы. В среднем это 38,3 часа — фактически полная рабочая неделя.

Однако между штатами есть существенная разница. Наихудшая ситуация — в Нью-Йорке, где для оплаты жилья нужно работать 90,2 часа. В то же время жители Южной Дакоты тратят на уплату аренды всего 27,6 часов работы в месяц.

ТОП-5 штатов с наибольшими затратами времени на аренду:

Нью-Йорк — 90,2 часа;

Вермонт — 60,2 часа;

Гавайи — 59,9 часа;

Калифорния — 52,4 часа;

Нью-Джерси — 50,4 часа.

Читайте также США повышает цены на визы: сколько придется доплатить

ТОП-5 штатов с наименьшими затратами времени:

Южная Дакота — 27,6 часа;

Арканзас — 31,1 часа;

Алабама — 31,4 часа;

Северная Дакота — 32,2 часа;

Мэн — 32,3 часа.

Тепловая карта показывает количество часов труда, необходимых для покрытия ежемесячной арендной платы в каждом штате

В то же время арендовать жилье в США все еще гораздо дешевле, чем покупать, благодаря ипотечным ставкам, приближающимся к 7%, и ценам на жилье, которые на 55% выше, чем в начале 2020 года, согласно Национальному индексу цен на жилье в США Case-Shiller.

переехавшие в США украинцы могут воспользоваться программами ипотечного кредитования. Здесь важно найти оптимальный вариант кредита на жилье, ведь это влияет на размер ежемесячных платежей и общие затраты в долгосрочной перспективе. Подробно об ипотеке в США рассказали Напомним,Здесь важно найти оптимальный вариант кредита на жилье, ведь это влияет на размер ежемесячных платежей и общие затраты в долгосрочной перспективе. Подробно об ипотеке в США рассказали в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.