Перспективы привлечения иностранных банков в Украину Сегодня 09:50

Эстонский банк IuteBank

26 февраля 2026 года Верховная Рада ратифицировала Соглашение с Польшей о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Украине. Теперь польский банк сможет оказывать украинским правительству, государственным и частным учреждениям финансовую и техническую помощь для реализации инвестиционных проектов. В марте в Украине заработал эстонский банк IuteBank (Юте Банк), который будет предлагать клиентам базовые финансовые услуги: платежи и валютные операции, кредиты, депозиты. За короткий срок на отечественный банковский рынок вышли сразу два зарубежных банка. Вопрос лишь в том, последуют ли за ними другие иностранные игроки.

Влияние экономических и политических факторов

По состоянию на 1 февраля 2026 года в Украине официально работают 60 банков. Из них в 27 есть доля иностранного капитала, а 20 — только иностранный.

По данным НБУ, сейчас наблюдается интерес иностранных банков к украинскому банковскому рынку. Дальнейший рост доли иностранных игроков на отечественном банковском рынке напрямую зависит от способности Украины гарантировать безопасность и стабильность капитала.

Что влияет на решения иностранных банков

Безопасный контекст — полномасштабная война и ее влияние на экономику являются серьезным сдерживающим фактором для иностранных учреждений. К тому же до сих пор не принят законопроект о системе страхования военных рисков, который сейчас разрабатывается Нацбанком.

Второй важный фактор — монетарная политика, которая сейчас ориентирована на гармонизацию с требованиями ЕС. Для иностранных банковских групп это означает переход на понятные им «европейские рельсы» регулирования, что упрощает ведение бизнеса в Украине.

Не менее значимы макроэкономические показатели, демонстрирующие реальную жизнеспособность рынка. Среди основных — ВВП и уровень инфляции. Рост ВВП в 2025 году замедлился до 1,8% по сравнению с 3,2% в 2024 году. В годовом исчислении инфляция по итогам февраля 2026-го выросла до 7,6%. Для международных банковских групп показатели являются маркером того, что украинский рынок остается сложным.

Политическая стабильность также важна для иностранных банков. Единство в принятии государственных решений и неизменность выбранного курса минимизирует риск внезапных регуляторных изменений.

Следующий фактор — регуляторная среда, определяющая налоговую нагрузку, стандарты надзора и требования к капитализации. Важным шагом в этом направлении является гармонизация украинского законодательства с международными стандартами Базель III, что делает надзор за банками более прозрачным и предсказуемым. Прозрачность процедур финансового мониторинга и механизмы валютного регулирования создают условия, при которых иностранные банки могут эффективно управлять активами без чрезмерных затрат на локальную адаптацию. Однако непредсказуемость налоговой среды усложняет долгосрочное планирование и увеличивает операционные риски.

Эффективность судебной системы и качество правовой защиты также являются критически важным фактором. Для иностранных банков важно быть уверенными, что любые споры с клиентами или партнерами будут разрешаться честно и справедливо по закону. К сожалению, эффективность реформирования судебной системы Украины остается недостаточной.

Что сдерживает иностранные банки

В Нацбанке ответили на запрос Finance.ua о ключевых препятствиях для выхода новых игроков на отечественный банковский рынок. Если не учитывать факторы безопасности, основные барьеры здесь непредсказуемость налоговой нагрузки и недостаточная сбалансированность интересов кредиторов и заемщиков.

«Критически негативным фактором для дальнейшего вхождения инвесторов на рынок является непредсказуемость налоговой среды, в частности, что касается повышенного налогообложения доходов банков. Также уменьшает инвестиционную привлекательность сектора недостаточная сбалансированность интересов кредиторов и заемщиков, которая в ряде сфер с началом полномасштабной войны ухудшилась (из-за введения нетаргетированных мораториев, например, на взыскание задолженности по потребительским кредитам независимо от способности заемщика их обслуживать)

В 2026 году базовая ставка налога на прибыль для банков составляет 50%. Этот показатель актуален и для налогообложения дивидендов, выплачиваемых банками. Это существенно уменьшает прибыль банков и представляет собой серьезный барьер для иностранных игроков.

Потенциальные преимущества для финансовой системы и клиентов

Украинский финансовый рынок динамично развивается даже в условиях полномасштабной войны и имеет достаточно значительный потенциал для дальнейшего развития. НБУ перечислил ключевые точки роста:

значительное количество экономически активного населения и возможности развития розничного банкинга;

перспективы интеграции Украины в финансовое пространство ЕС;

ожидания послевоенного восстановления и участия в финансировании восстановления страны и масштабных инфраструктурных проектах;

наличие в Украине развитой технологической экспертизы и одного из наиболее динамичных финтех-секторов в регионе, что для потенциальных инвесторов создает дополнительные возможности для внедрения инновационных финансовых сервисов (Эстонская группа Iute Group AS, которая сейчас заходит на украинский рынок, следует этому тренду);

умеренное проникновение финансовых продуктов в экономику;

почти отсутствует рынок ценных бумаг и возможность заметно развивать эту нишу после реализации запланированных мероприятий по улучшению инфраструктуры этого рынка в рамках программы с МВФ;

перспективы развития консорциумного кредитования, факторинга, проектного финансирования, рыночного ипотечного кредитования, ведь эти продукты тестируются локальными игроками, однако продвинутые игроки могут быстро занять соответствующие рыночные ниши;

высокий спрос на ресурсы финансово и операционно устойчивых компаний и населения;

конкурентные преимущества украинских банков, в частности, адаптивность, значительный опыт в обеспечении непрерывности и противодействия вызовам операционного характера и кибервызовам, продвинутый уровень предоставления сервисов, высокая эффективность и налаженность ключевых процессов и т. д.

Такие условия открывают окно возможностей иностранным игрокам, позволяя им занять свободные ниши на нашем рынке.

Разбор кейса BGK

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и Республики Польша о деятельности BGK 20 марта. Это дает правовые основания для полноценной работы польского государственного банка развития на территории нашей страны.

Bank Gospodarstwa Krajowego — это не обычное банковское учреждение, а польский государственный банк развития. Именно поэтому этот кейс следует рассмотреть отдельно.

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK не предоставляет услуги обычным гражданам, только правительству, государственным учреждениям и некоторым бизнесам. Цель: поддерживать правительственные социально-экономические программы, инфраструктурные проекты, экспорт и региональное развитие. То есть инициативы, способствующие экономическому росту.

Проекты, на которые будет выделена финансовая поддержка, будут определяться в сотрудничестве между правительствами Украины, Польши и BGK.

Прогнозы на ближайшие годы

Нацбанк подтверждает интерес иностранных банков к украинскому рынку. Причем это касается как представителей уже работающих в Украине банковских групп, так и тех, кто еще только рассматривает возможность выхода на наш рынок.

«Мы видим определенный интерес со стороны инвесторов, пока достаточно осторожный прежде всего из-за военных рисков. Также важно, что все международные группы, которые были в Украине до вторжения, продолжают деятельность и даже наращивают свое присутствие. Поэтому интерес к украинскому рынку сохраняется и измеряется, в частности, активностью действующих банков. В дальнейшем движущей силой инвестиций должна стать приватизация государственных банков как стратегический процесс, который должен показать путь для инвестиций в украинские банки», ― объяснили в НБУ.

В Нацбанке также не видят предостережений или ограничений по увеличению доли иностранных или частных банков: «Перераспределение доли государственных банков в пользу иностранных будет хорошим трендом».

Украинские предприниматели также ожидают выхода новых иностранных игроков на наш рынок. Аналитик Аналитического центра Союза украинских предпринимателей Мирослав Лаба видит реальные перспективы: «По завершении войны страна ожидает репарации и восстановления, а это ― значительные финансовые ресурсы, которые должны прийти в Украину. Очевидно, следом или впереди этих миллиардов будет идти бизнес».

Лаба считает, что появление новых игроков на украинском рынке будет выгодно предпринимателям и простым гражданам: «Конкуренция всегда положительно влияет на повышение качества и уменьшение стоимости услуг для потребителя. Конечно, есть ожидания от иностранных банков на более длинные и более дешевые кредиты, лучшие условия пополнения оборотных средств для бизнеса».

