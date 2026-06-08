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Сервис по поиску работы Jooble сократил 16% команды

Фондовый рынок
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Компанию покинули более 50 сотрудников
Компанию покинули более 50 сотрудников
В июне 2026 года Jooble провел реструктуризацию и сократил 16% команды. Сокращения могли затронуть, в частности, L&D, продуктовую и аналитическую, Outreach и Partnerships команды.
Об этом сообщает Ain.
Согласно заявлению бренд-команды Jooble, решение касалось в том числе и управленческих ролей: около 15% от всех сокращений пришлось на менеджмент. Также были изменения в отдельных функциях и процессах.

Причины реструктуризации

Геополитическая и экономическая нестабильность в мире негативно влияет на рынок онлайн-рекрутинга, что напрямую сказывается на деятельности одного из крупнейших международных игроков этого сегмента.
«Jooble адаптирует структуру бизнеса под новые реалии и создает пространство для новых подходов к росту», — рассказали в компании.
Несмотря на оптимизацию штата, компания не планирует сворачивать деятельность ни на одном из рынков присутствия. В то же время ресурсы, в частности кадровые, были перераспределены на стратегически важные направления развития.
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Попавшие под сокращение сотрудники получили оплачиваемый notice period, дополнительный месяц компенсации, медицинскую страховку и психологическую поддержку до конца июня. Также компания помогает им в поиске новой работы через Q&A-сессии, рекомендации и доступ к alumni-чату.
В компании утверждают, что окажут поддержку с поиском работы и возможность вернуться в компанию, когда появятся релевантные роли.
До сокращения в Jooble работало около 350 специалистов. Таким образом, компанию покинули более 50 сотрудников. В то же время наем в компании не заморожен.
По материалам:
Retailers.ua
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