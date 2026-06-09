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Парижский «Диснейленд» не окупил инвестиции за 34 года работы

Мир
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«Диснейленд» в Париже до сих пор не оправдал ожиданий инвесторов
«Диснейленд» в Париже до сих пор не оправдал ожиданий инвесторов
Европейский флагман индустрии развлечений, парижский Диснейленд, до сих пор не оправдал долгосрочных финансовых ожиданий инвесторов, несмотря на высокую популярность среди туристов.
Об этом пишет «Коммерсант Украинский» со ссылкой на The Guardian.
Как сообщило британское издание со ссылкой на анализ недавних корпоративных отчетов, за 34 года функционирования знаменитый развлекательный комплекс так и не смог полностью окупить первоначальные и последующие капиталовложения.

Объем инвестиций превысил 6,8 млрд долларов

С момента открытия объекта в 1992 году американская корпорация Disney вложила в развитие и поддержку французской площадки 6,8 млрд долларов, однако вернуть эти средства в полном объеме компании пока не удалось.

Рекордная прибыль благодаря новой ценовой политике

Согласно официальной отчетности за завершившийся 30 сентября финансовый год, этот туристический объект продемонстрировал наилучшие результаты среди всех аналогичных международных курортов компании за пределами Соединенных Штатов.
Чистая прибыль управляющей структуры за указанный двенадцатимесячный период достигла рекордной отметки 304,2 миллиона долларов. Это способствовало внедрению новой системы динамичного ценообразования на входные билеты и услуги.
По материалам:
Комерсант Український
ИнвестицииБизнес
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