Пересылка пищевых продуктов: что изменилось — Finance.ua

Пересылка пищевых продуктов: что изменилось Сегодня 15:15 — Личные финансы

Пересылка пищевых продуктов: что изменилось

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и порядок изъятия вложений, запрещенных к пересылке. Основные изменения касаются пищевых продуктов.

Об этом говорится в постановлении правительства от 10 сентября 2024 г. № 1045

Во внутренних почтовых отправлениях запрещается пересылать:

пищевые продукты, если на плановую дату доставки соответствующего почтового отправления получателю истекает установленный срок годности таких пищевых продуктов.

До этого действовала норма, по которой нельзя было пересылать пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней.

Нельзя пересылать:

национальную валюту (кроме нумизматической продукции Национального банка, инвестиционных монет Украины, монет, используемых для нумизматических целей, и их коллекций), иностранную валюту,

алкогольные напитки с содержанием спирта этилового свыше 8,5 процента объемных единиц, кроме не подлежащих маркировке марками акцизного налога в соответствии с налоговым законодательством Украины,

табачные изделия,

жидкости, используемые в электронных сигаретах, где отсутствуют марки акцизного налога установленного образца.

Справка Finance.ua:

Укрпочта внесла изменения в выплату наложенных платежей за почтовые отправления. С 30 августа компания прекратила принимать для пересылки отправлния с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели.

АО «Укрпочта» с 1 июля увеличило тарифы «Укрпочта. Стандарт» и «Укрпочта. Экспресс» в среднем на 5−10 грн.

Логистическая компания «Новая почта» запустила новую услугу — упаковку посылки курьером во время отправки из дома или офиса.

Клиенты Nova Post могут отправлять посылки не только из Украины в страны Европы или наоборот, но и между любыми странами, где есть отделения Nova Post. Список доступных стран: Польша; Литва; Чехия; Германия; Словакия; Эстония; Латвия;. Венгрия; Италия; Испания.

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