Переход от фиксированного к гибкому курсу: как изменялась стоимость доллара в Украине — Finance.ua

Переход от фиксированного к гибкому курсу: как изменялась стоимость доллара в Украине Сегодня 12:03 — Валюта

Переход от фиксированного к гибкому курсу: как изменялась стоимость доллара в Украине

Национальный банк Украины три месяца назад упразднил фиксированный курс доллара (больше года он стоил 36,6 гривен) и перешел на режим «управляемой курсовой гибкости»: регулятор поддерживает гривну, но позволяет курсу реагировать на определенные тенденции. С этого времени официальный доллар подорожал в Украине почти на две гривны.

Об этом пишет «Слово и дело».

После начала полномасштабной войны Нацбанк зафиксировал курс на отметке 29,25 гривны за доллар. В июле 2022 года курс был пересмотрен и повышен до 36,57 гривен за доллар.

После отмены режима фиксированного курса Национальный банк ослабил гривну на две копейки — до 36,59 грн за доллар 4 октября.

Инфографика: «Слово и дело»

6 октября курс доллара вырос до 36,62 гривен, таким он сохранялся в течение трех дней.

После этого НБУ начал укреплять гривну, например 16 и 17 октября курс составлял 36,37 и 36,33 гривен за доллар соответственно. В 20 числах октября доллар подорожал до 36,56−36,61 гривен.

Ноябрь прошел под знаком укрепления гривны — ее официальный курс в течение всего месяца был ниже, чем фиксированный ранее.

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2−5 ноября НБУ установил курс 36,27 гривен за доллар, 6 ноября гривна укрепилась до 36,17 за доллар, а 7−12 ноября — до 36,04 за доллар. В середине месяца курс доллара немного вырос, его максимум был 36,32 гривен, затем снова наступил период укрепления национальной валюты.

24−26 ноября курс НБУ составил 36,01 гривны за доллар. СМИ затем подсчитали, что ноябрьское укрепление гривны обошлось бюджету в более чем 1,2 млрд.

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До конца ноября доллар подорожал до 36,38 грн.

В конце 2023 курс гривны к доллару начал стремительно падать: 1 декабря курс был установлен на уровне 36,35 гривен за доллар, 15 декабря — уже 36,99 гривен за доллар, к 30 декабря доллар стоил уже 37,98 гривен.

В Нацбанке традиционно объяснили это сезонными факторами. «Сейчас мы стали свидетелями уже обычного до военного времени для нас процесса сезонности, когда до конца года потребность в валюте растет. Происходит освоение расходов, которые накапливаются в течение года. Обычно их не успевают реализовывать», — сказал в середине месяца глава НБУ Андрей Пышный.

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В начале 2024 года тенденция падения курса гривны сохранилась — доллар перевалил за отметку в 38.

Исторический минимум украинской валюты был зафиксирован 10 января: официальный курс НБУ составил 38,23 гривны за доллар. На следующий день гривна укрепилась на четыре копейки.

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Слово і Діло По материалам:

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