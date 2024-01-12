Переход от фиксированного к гибкому курсу: как изменялась стоимость доллара в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Переход от фиксированного к гибкому курсу: как изменялась стоимость доллара в Украине

Валюта
53
Переход от фиксированного к гибкому курсу: как изменялась стоимость доллара в Украине
Переход от фиксированного к гибкому курсу: как изменялась стоимость доллара в Украине
Национальный банк Украины три месяца назад упразднил фиксированный курс доллара (больше года он стоил 36,6 гривен) и перешел на режим «управляемой курсовой гибкости»: регулятор поддерживает гривну, но позволяет курсу реагировать на определенные тенденции. С этого времени официальный доллар подорожал в Украине почти на две гривны.
Об этом пишет «Слово и дело».
После начала полномасштабной войны Нацбанк зафиксировал курс на отметке 29,25 гривны за доллар. В июле 2022 года курс был пересмотрен и повышен до 36,57 гривен за доллар.
После отмены режима фиксированного курса Национальный банк ослабил гривну на две копейки — до 36,59 грн за доллар 4 октября.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
6 октября курс доллара вырос до 36,62 гривен, таким он сохранялся в течение трех дней.
После этого НБУ начал укреплять гривну, например 16 и 17 октября курс составлял 36,37 и 36,33 гривен за доллар соответственно. В 20 числах октября доллар подорожал до 36,56−36,61 гривен.
Ноябрь прошел под знаком укрепления гривны — ее официальный курс в течение всего месяца был ниже, чем фиксированный ранее.
Читайте также
2−5 ноября НБУ установил курс 36,27 гривен за доллар, 6 ноября гривна укрепилась до 36,17 за доллар, а 7−12 ноября — до 36,04 за доллар. В середине месяца курс доллара немного вырос, его максимум был 36,32 гривен, затем снова наступил период укрепления национальной валюты.
24−26 ноября курс НБУ составил 36,01 гривны за доллар. СМИ затем подсчитали, что ноябрьское укрепление гривны обошлось бюджету в более чем 1,2 млрд.
Читайте также
До конца ноября доллар подорожал до 36,38 грн.
В конце 2023 курс гривны к доллару начал стремительно падать: 1 декабря курс был установлен на уровне 36,35 гривен за доллар, 15 декабря — уже 36,99 гривен за доллар, к 30 декабря доллар стоил уже 37,98 гривен.
В Нацбанке традиционно объяснили это сезонными факторами. «Сейчас мы стали свидетелями уже обычного до военного времени для нас процесса сезонности, когда до конца года потребность в валюте растет. Происходит освоение расходов, которые накапливаются в течение года. Обычно их не успевают реализовывать», — сказал в середине месяца глава НБУ Андрей Пышный.
Читайте также
В начале 2024 года тенденция падения курса гривны сохранилась — доллар перевалил за отметку в 38.
Исторический минимум украинской валюты был зафиксирован 10 января: официальный курс НБУ составил 38,23 гривны за доллар. На следующий день гривна укрепилась на четыре копейки.
Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.