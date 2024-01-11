Что влияет на курс доллара: в НБУ назвали важные факторы — Finance.ua

Что влияет на курс доллара: в НБУ назвали важные факторы Сегодня 14:02 — Валюта

Что влияет на курс доллара: в НБУ назвали важные факторы

В конце 2023 года на валютный рынок Украины влиял фактор сезонности — спрос на доллары увеличился. В дальнейшем важными будут и другие факторы более фундаментального характера.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству « Интерфакс-Украина ».

«Сезонность остается весомым фактором, и, по сути, это один из важных факторов роста чистого спроса на валютном рынке с конца ноября и в течение декабря», — сказал он.

Читайте также Как за год изменился курс доллара на наличном рынке — данные НБУ

По его словам, НБУ принимал во внимание, когда определял тактику своих действий на валютном рынке и увеличил объемы интервенций в декабре, чтобы сгладить влияние этого фактора.

«В дальнейшем я думаю, что сезонный фактор будет оставаться достаточно важным, но так же важны будут и другие факторы, более фундаментального характера, которые влияют на ситуацию со спросом и предложением валюты. Все эти факторы вместе с сезонностью мы также будем принимать во внимание, определяя свои действия», — сообщил замглавы НБУ.

Николайчук сообщил, что НБУ продолжит сглаживать значительные курсовые колебания. «И фактические курсовые колебания были не столь существенны, даже если сравнивать с теми колебаниями, что у нас были в период 2016−21 годов, между двумя российскими вторжениями», — добавил он.

«Если посмотреть на динамику обменного курса практически за три месяца, то отклонение от курса фиксации 36,6 не является таким, которое, по нашему мнению, может поставить под сомнение и опровергнуть наше утверждение о курсовой устойчивости и об обеспечении привлекательности гривневых активов», — сообщил Николайчук.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.