Пенсионный фонд завершил финансирование выплат за июль — Finance.ua

Пенсионный фонд завершил финансирование выплат за июль Сегодня 11:00 — Казна и Политика

25 июля завершено финансирование пенсий за июль.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

На пенсионные выплаты направлено 50,2 млрд грн, в том числе 11,3 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 38,9 млрд грн — через уполномоченные банки.

Уполномоченными банками зачислено на счета, открытые в банках по обращениям пенсионеров, 100% профинансированных сумм.

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По сообщению АО «Укрпочта» по состоянию на 24 июля доставлено 71,8% профинансированной суммы за июль.

В июле предоставлено 593 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 25 июля — 37 тысяч.

Справка Finance.ua:

с начала 2022 года пенсии для украинских военных выросли на 3 тысячи гривен. Теперь они рассчитывают на то, что будут получать от государства около 8,9 тысяч гривен. Если говорить о повышении выплат в процентах, то они выросли на 53%;

Министерство социальной политики анонсировало завершение внедрения системы базового пенсионного дохода. В октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+, а до конца 2023 года планируют ввести доплаты пенсионерам в возрасте от 65 лет;

как во время военного положения подать заявление о назначении пенсии по возрасту: при наличии всех необходимых документов для назначения пенсии можно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от региона.

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